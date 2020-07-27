Группа РПМ изготовила для РЖД 20 щебнеочистительных комплексов

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Группа РПМ (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») передала Российским железным дорогам двадцатый щебнеочистительный комплекс ЩОМ-1400. Машины изготовлены Калужским заводом «Ремпутьмаш». Первые инновационные комплексы ЩОМ-1400 были отгружены заказчику в 2017 году. За три года эксплуатации щебнеочистительные машины в общей сложности провели очистку загрязненного балласта на 1500 км пути.

Разработка инженерного центра Группы РПМ — высокопроизводительный многофункциональный комплекс ЩОМ-1400 — востребована на железной дороге при проведении среднего, капитального ремонта и модернизации пути.

Комплекс производительностью 1400 кубометров балласта в час используется для очистки загрязненного щебня (в том числе «выплесков» пути) на перегонах и станционных путях, удаляя загрязнители и укладывая очищенный балласт под путевую решетку. После обновления пути повышается его устойчивость, благодаря чему грузовые и пассажирские поезда получают возможность развивать более высокую скорость движения на отремонтированном участке.

На сегодняшний день ЩОМ-1400 самый высокотехнологичный и востребованный комплекс по очистке щебня, производительность которого значительно превосходит характеристики машин предыдущего поколения. Эксплуатационные показатели щебнеочистительных комплексов в ежедневном режиме поступают профильными службами Группы РПМ.

«За три года эксплуатации конструкция ЩОМ-1400 была значительно усовершенствована для более эффективной работы на путях РЖД. В частности, был внесен ряд конструктивных доработок, предусматривающих увеличение скорости проведения операций, повышение надежности узлов и агрегатов — планировщика балласта, бункера распределения щебня, подъемно-рихтовочного устройства. Доработки внедряются на всех машинах. Все это способствует обеспечению максимальной выработки, необходимой для эффективной эксплуатации комплексов в период путевых работ», — прокомментировал генеральный директор Группы РПМ, директор дивизиона «Путевая техника» холдинга СТМ Сергей Шунин.

Для удобства работы экипажа комплекс оснащен системами диагностики узлов и агрегатов, видеоконтроля и управления рабочими органами, дистанционным управлением работой желобами и подъемно-рихтующим устройством. Ремонт пути зачастую выполняется в режиме закрытого перегона в ночное время, поэтому на ЩОМ-1400 установлены мощные системы освещения. Это сезонные машины, которые эксплуатируются в летний период, а зимой отправляются на профилактику.

Комплексы ЩОМ-1400 задействованы для прогрохотки щебня на Московской, Северной, Октябрьской, Красноярской и других железных дорогах. В апреле 2020 года ЩОМ-1400 № 6 при выполнении капитального ремонта на участке Гряды — Большая Вишера Октябрьской магистрали превысил плановую выработку на 40 процентов: вместо запланированных 1000 м в сутки по факту машина шла 1400. Хорошие результаты ЩОМ-1400 демонстрируют и на других магистралях.