Северсталь-метиз внедрил автоматически управляемый транспорт

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Череповецкое предприятие «Северсталь-метиз» (метизный актив «Северсталь») запустило в работу автоматически управляемый транспорт (AGV).

Автоматически управляемый транспорт (AGV — Automatic/Automated Guided Vechicle) — транспортер с электроприводом, предназначенный для перемещения грузов. Он двигается по заданной траектории или заданным правилам в автономном режиме без участия человека. В России своего устоявшегося названия еще нет. Иногда применяют обозначение ИТС — интеллектуальное транспортное средство.

AGV перевозит катушки с проволокой по технологической цепочке. Он движется по магнитной полосе, закрепленной на полу. Полоса размещена на общих маршрутах, по которым перемещаются работники и другой транспорт. Безопасность обеспечивает лазерный сканер. Он исключает наезд на препятствия, в том числе на человека.

«Пуск AGV — один из проектов цифровизации производства, которые мы реализуем совместно с „Северсталь Инфоком“. Кроме повышения безопасности движения новое устройство поможет снизить затраты на перевозки и потери, связанные с ожиданием транспорта. Наша конечная цель — создание системы автоматизации производственных и вспомогательных процессов: от поступления катанки до анализа качества и отгрузки готовой продукции, контроля работы персонала и всех видов оборудования», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз» Сергей Ковряков.