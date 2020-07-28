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ООО «Технотех», расположенное в Республике Марий Эл — крупное стабильно работающее промышленное предприятие, занимающееся производством печатных плат для отрасли радиоэлектроники России.

Началось все 50 лет назад — в 1970-х годах, когда на основе второго производства ОА «Марийский машиностроительный завод» было организовано производство печатных плат. Все годы завод специализируется на изготовлении печатных плат специального назначения. Сегодня продукцией ООО «Технотех» обеспечивается выпуск вооружения, военной и спецтехники более 150 предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Методичное перевооружение и дооснащение производства, а также постоянная работа над освоением передовых технологий позволили в 2019-2020 гг. наладить выпуск печатных плат 6 класса точности и начать освоение следующего, 7 класса.

В ближайшие 5 лет предприятие планирует освоить и внедрить в производственный процесс технологию Chip-On-Board, при которой кристалл монтируют непосредственно в печатную плату, увеличить линейку и объемы выпускаемой продукции, продолжить разработку современных диэлектрических материалов, в том числе для устройств, работающих в СВЧ-диапазоне.

Компания «ТЕХНОТЕХ» стабильно развивается, обеспечивая занятостью более 200 жителей Республики Марий Эл. Почти ежедневно предприятие посещают представители российских и зарубежных заводов, крупных производств, поставщики оборудования и материалов, многолетние и перспективные партнеры. Все они поражены не только высокой производственной мощью завода, перспективами развития и взаимовыгодного сотрудничества, но и ужасающим состоянием подъездных путей к предприятию. На протяжении 15 лет завод вынужден производить ямочный ремонт собственными силами. Отсутствие реконструкции или хотя бы ремонта дорожного покрытия между улицами, где расположен завод, беспокоит не только сотрудников ООО «ТЕХНОТЕХ», но и жильцов многоквартирного дома неподалеку.

Гордость предприятия — цех срочного производства печатных плат, запущенный в конце 2019 г. Новая производственная площадка в максимально сжатые сроки выпускает как единичные прототипы, так и крупные серии печатных плат. Оптимально спроектированное расположение горизонтальных конвейерных линий, включенных в единый производственный цикл, позволило минимизировать риски возникновения дефектов и добиться стабильно высокого качества выпускаемой продукции.

Производственные мощности предприятия на сегодняшний день составляют 2 000 000 дм² в год. Парк оборудования завода является крупнейшим в стране, а дублирование всех ключевых технологических процессов альтернативными способами изготовления позволяет исключить срывы сроков поставки и дает возможность одновременной обработки большого количества номенклатуры. Кроме того, заводу принадлежит первая и крупнейшая в России линия производства диэлектриков (фольгированный стеклотекстолит ML FR-4 и ML FR4 HiTg, характеристики которых превосходят требования ГОСТов и соответствуют требованиям стандарта IPC 4101C/21), в том числе нестандартных толщин и сочетаний фольг, что позволяет учитывать любые конструкторские разработки.