На «Технотехе» завершился второй этап модернизации сборочно-монтажного производства
Он позволил увеличить мощность участка в два раза. Следом выросла и производительность.
В рамках проекта участок оснастили дополнительной линией и новым оборудованием. Совсем скоро в сборочно-монтажном производстве заработает 17 единиц новой техники.
Среди них:
• Автоматические оптические инспекции для контроля качества;
• Конвейеры для оптимизации логистических потоков;
• Установка струйной отмывки LDS-S2 — ее внедрение позволило удвоить объемы отмывки монтажной продукции;
• Конвекционная печь KTR1200 для гарантированного повышения качества пайки на теплоемких и сложных платах;
• Установка проверки паяльной пасты.
Ключевой единицей роста производительности стал новый высокоскоростной установщик компонентов YS20R. Его внедрение увеличит объем выхода продукции на ~30%.
Параллельное внедрение оборудования для контроля, такого как автоматическая оптическая инспекция Parmi, не только увеличит скорость производства за счёт снижения доли ручного труда, но и гарантирует безупречное качество продукции благодаря комплексному и тщательному инспектированию печатных узлов на всех этапах сборки.
«Мы уже стали отраслевым лидером по уровню оснащения и производительности. А благодаря реализованным изменениям, уверенно заявляем, что „Технотех“ является предприятием полного цикла производства в области российской радиоэлектроники», — отметил генеральный директор Илья Артемьев.
03.09.2512:53:35