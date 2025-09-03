Он позволил увеличить мощность участка в два раза. Следом выросла и производительность.

В рамках проекта участок оснастили дополнительной линией и новым оборудованием. Совсем скоро в сборочно-монтажном производстве заработает 17 единиц новой техники.

© t.me

Среди них:

• Автоматические оптические инспекции для контроля качества;

• Конвейеры для оптимизации логистических потоков;

• Установка струйной отмывки LDS-S2 — ее внедрение позволило удвоить объемы отмывки монтажной продукции;

• Конвекционная печь KTR1200 для гарантированного повышения качества пайки на теплоемких и сложных платах;

• Установка проверки паяльной пасты.

Ключевой единицей роста производительности стал новый высокоскоростной установщик компонентов YS20R. Его внедрение увеличит объем выхода продукции на ~30%.

Параллельное внедрение оборудования для контроля, такого как автоматическая оптическая инспекция Parmi, не только увеличит скорость производства за счёт снижения доли ручного труда, но и гарантирует безупречное качество продукции благодаря комплексному и тщательному инспектированию печатных узлов на всех этапах сборки.

«Мы уже стали отраслевым лидером по уровню оснащения и производительности. А благодаря реализованным изменениям, уверенно заявляем, что „Технотех“ является предприятием полного цикла производства в области российской радиоэлектроники», — отметил генеральный директор Илья Артемьев.