ВНИИФТРИ запустил новую линию для производства высокоточной электроники

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Московская область, 04 февраля — Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта ввел в эксплуатацию новую высокотехнологичную линию для установки и соединения электронных компонентов на печатных платах для создания сложных электронных устройств. Новая линия поверхностного монтажа предназначена для выпуска универсальных цифровых осциллографов разработки института с полосой пропускания до 1 ГГц. Эти приборы востребованы у специалистов в области электроники и радиотехники и незаменимы в промышленной и научной среде.

«Для серийного производства высокоточных приборов мы активно совершенствуем производственные процессы и внедряем автоматизированное оборудование для реализации новых и перспективных задач. Это позволяет значительно повысить качество и эффективность выполняемых работ, минимизировать участие человека, а также существенно ускорить все производственные циклы», — отмечает начальник опытно-производственного технического центра ФГУП «ВНИИФТРИ» Игорь Лукьянов.

Новая линия обладает производительностью до 40 000 компонентов в час и открывает широкие возможности для реализации сложных задач в области создания высокоточной и надежной электроники. Она оснащена системой для групповой пайки компонентов, что обеспечивает не только стабильную повторяемость этапов, но и строгий контроль температурного режима, а также высокую точность и надежность соединений.

Контроль качества производимых изделий обеспечивается с помощью современной 3D-установки автоматической оптической инспекции. Данный инструмент минимизирует влияние человеческого фактора при поиске и анализе дефектов, позволяет выявлять отклонения с высокой точностью и гарантирует соответствие выпускаемой продукции самым строгим стандартам.

В настоящее время ВНИИФТРИ реализует пять опытно-конструкторских работ, в рамках которых разрабатывается 11 продуктов в области радиотехнических измерений.

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