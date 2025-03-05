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Nelton 05 марта 2025, 13:58 1547 Электроника, электротехника и приборы

ВНИИФТРИ запустил новую линию для производства высокоточной электроники

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 © vniiftri.ru

Московская область, 04 февраля — Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта ввел в эксплуатацию новую высокотехнологичную линию для установки и соединения электронных компонентов на печатных платах для создания сложных электронных устройств. Новая линия поверхностного монтажа предназначена для выпуска универсальных цифровых осциллографов разработки института с полосой пропускания до 1 ГГц. Эти приборы востребованы у специалистов в области электроники и радиотехники и незаменимы в промышленной и научной среде.

«Для серийного производства высокоточных приборов мы активно совершенствуем производственные процессы и внедряем автоматизированное оборудование для реализации новых и перспективных задач. Это позволяет значительно повысить качество и эффективность выполняемых работ, минимизировать участие человека, а также существенно ускорить все производственные циклы», — отмечает начальник опытно-производственного технического центра ФГУП «ВНИИФТРИ» Игорь Лукьянов.

Новая линия обладает производительностью до 40 000 компонентов в час и открывает широкие возможности для реализации сложных задач в области создания высокоточной и надежной электроники. Она оснащена системой для групповой пайки компонентов, что обеспечивает не только стабильную повторяемость этапов, но и строгий контроль температурного режима, а также высокую точность и надежность соединений.

Контроль качества производимых изделий обеспечивается с помощью современной 3D-установки автоматической оптической инспекции. Данный инструмент минимизирует влияние человеческого фактора при поиске и анализе дефектов, позволяет выявлять отклонения с высокой точностью и гарантирует соответствие выпускаемой продукции самым строгим стандартам.

В настоящее время ВНИИФТРИ реализует пять опытно-конструкторских работ, в рамках которых разрабатывается 11 продуктов в области радиотехнических измерений.

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Источник: https://www.vniiftri.ru/press/news/...zvodstva-vysokotochnoy-elektroniki/

  • Nelton
  • 3
ВНИИФТРИ, Московская область, электроника
  • Krutenn Krutenn
    05.03.2517:18:30

    Новости респект. Изобретение и сразу производство. Вообще супер, что у нас такие производсва есть.

    #1297862
    • Нет аватара ser56
      06.03.2513:58:45

      «Изобретение и сразу производство."

      Это не изобретение, а локализация…    

      1 ГГц это неплохо, но мало, для сетей сейчас надо минимум 5 ГГц, а для науки хотя бы 50… Интересно чьи АЦП ставят…     Но в любом случае это хорошо!   

      #1297925
  • Нет аватара exVHM.ru
    05.03.2518:38:36

    всего каких то 15 лет назад ВНИИФТРИ начали поднимать из… небытия.

    пгт Менделеево тогда вымирал. Ездил в туда на испытания изделий в части ЭМС и стойкости к прочим ВВФ…

    Отредактировано: exVHM.ru~18:39 05.03.25
    #1297868
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