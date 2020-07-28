Станцию МЦД-2 «Нахабино» открыли после реконструкции

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Крупнейшую в составе МЦД станцию Нахабино открыли в Подмосковье после реконструкции. Сегодня это один из самых современных пригородных вокзалов в Европе. Его обустроили вместо старых платформ с пешеходным мостом.

Строительство там вели круглосуточно, не останавливая поезда. Вокзал Нахабино появился на МЦД-2 «Курско-Рижский». Сегодня он самый крупный в Подмосковье среди всех пригородных.

Общая площадь — 8,9 тысячи квадратных метров, в то время как, например, залы ожидания Ярославского вокзала занимают лишь порядка двух тысяч. Станция Нахабино отвечает самым высоким стандартам качества и требованиям к комфорту и безопасности.

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Старая станция регулярно вызывала столпотворение пассажиров. На платформе работал один турникет, пешеходный мост был уже изношен. По этим причинам пострадала пропускная способность. Но новый вокзал решит проблемы. Через него смогут проходить до десяти тысяч человек в час и около 21 тысячи — в сутки.

Появилась возможность воспользоваться новыми платформами с навесами, защищающими от непогоды. Здесь создали новейший терминал, предусмотрели удобства для маломобильных жителей, сделали четыре лифта и восемь эскалаторов.

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Прилегающую к вокзалу территорию благоустроили. Обновили тротуары, создали парковку более чем на 300 машин и площадку для наземного городского транспорта.

А сам запуск Московских центральных диаметров дал 50 тысячам жителей поселка Нахабино наземное метро. Теперь можно будет воспользоваться пассажирскими перевозками в таком формате. В самом же Красногорском округе проживают более 231 тысячи человек.

Открытие МЦД — это и экономия времени. Жители могут быстрее добираться до работы, минуя пробки на дорогах. Так, в Нахабине выиграть получится до 40 минут, а по деньгам — от 130 рублей в день. В часы пик поезда отправляются каждые шесть-семь минут.

И в перспективе увеличение пассажиропотока позволит развить здесь предпринимательство за счет большего охвата людей.

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