Первый регулярный контейнерный поезд прибыл из Китая в Московскую область

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30 июля на терминально-логистический центр «Белый Раст» прибыл первый регулярный контейнерный поезд из Китая. Это событие — результат совместной работы РЖД, Министерства транспорта, Федеральной таможенной службы, правительства Московской области и китайских партнеров — группы компаний «Ляонин Порт».

Первый поезд доставил из китайского города Шэньян (провинция Ляонин) оборудование для предприятий агропромышленного комплекса. Его средняя скорость по территории России составила 1300 км/сутки, он преодолел расстояние от пограничной с Монголией станции Наушки за 4,5 суток.

ТЛЦ «Белый Раст» является одним из первых действующих логистических центров новой формации, которые должны обеспечить существенное ускорение доставки, обработки грузов, снизить логистические издержки в экономике, в полной мере использовать транзитный потенциал нашей страны. Еще два ТЛЦ будет созданы в Калужской и Свердловской областях. Всего их на территории РФ будет 19-ть.

Железнодорожные перевозки из Китая в Европу продолжают расти: только в июле текущего года рост составил более чем 100%. В прошлом году был достигнут исторический максимум отправки контейнеров по сети РЖД — 5 млн ДФЭ. На этом терминале планируется обрабатывать до 700 тыс. контейнеров, что подчеркивает значимость площадки.

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Проект реализуется с 2017 года ОАО «РЖД» и ГКОО «Ляонин Порт», созданной в результате интеграции портов Инкоу и Далянь. Общая площадь проекта — 1,79 млн кв. м. Первая очередь проекта включает в себя строительство трех фронтов погрузки/выгрузки по 1050 м., складских помещений площадью 36 тыс. кв. м., что позволит обрабатывать до 300 тыс. TEU. После ввода в эксплуатацию третьей, завершающей очереди проекта в 2022-2023 году, мощность ТЛЦ составит 725 тыс. TEU.