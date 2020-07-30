Ростех представил новый инспекционно-досмотровый комплекс на шасси КАМАЗ

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил мобильный инспекционно-досмотровый комплекс нового поколения на базе автомобиля КАМАЗ.

Задача такой техники — дистанционное обнаружение незадекларированных товаров и незаконных вложений в транспортных средствах, грузовых контейнерах. Преимущество мобильного комплекса — его подвижность, возможность оперативно развернуть работу в любом месте. Инспекционно-досмотровые комплексы создаются входящими в «Росэлектронику» предприятиями «Скантроник Системс» и НПП «Торий» при участии Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

Использование ИДК позволяет значительно повысить эффективность и скорость процедур таможенного и транспортного контроля. Досмотр осуществляется без вскрытия контейнеров, комплекс «видит» груз даже сквозь сталь толщиной до 320 мм и дистанционно оценивает вес всей товарной партии или ее части по выбору оператора с погрешностью менее 10%.

В модернизированной версии ИДК учтен двухлетний опыт эксплуатации комплексов предыдущего поколения в органах таможенной службы. Произведена доработка в соответствии с пожеланиями заказчика. В частности, новая машина стала легче, повысилась ее проходимость.

Такие комплексы, как представленный сегодня, повышают скорость пропуска через границу и комфорт для граждан без ущерба для безопасности. Опыт эксплуатации ИДК показал, что на качество досмотра не влияют размер или масса автомобилей, плотность загрузки контейнеров, расположение перевозимых товаров. Мы планируем ознакомиться с новой версией мобильного ИДК и рассмотреть возможность активного использования таких комплексов. Их внедрение позволит повысить скорость таможенного оформления — за счет обработки высококачественных изображений в «интеллектуальном пункте пропуска»: компьютер будет сам принимать решение о выпуске и при необходимости направлять снимок для анализа квалифицированному специалисту. Если сейчас эта техника применяется в основном для выявления контрабанды, то в перспективе планируется ее применение и для фиксации недостоверного декларирования товаров.

Программное обеспечение ИДК способно распознавать четыре группы материалов — органику, неорганику, тяжелые и легкие металлы. Также алгоритм комплекса способен автоматически «вычитать» стенки контейнера, чтобы исключить возможность «закладок» в металлическом корпусе.

Производство инспекционно-досмотровых комплексов такого уровня смогли освоить всего несколько стран в мире. Наши мощности позволяют производить до 40 таких машин в год, при этом общая потребность российского рынка оценивается в 200-250 ИДК. Мы постоянно ведем работу по наращиванию технических возможностей наших комплексов. Например, сейчас создается система автоматического анализа рентгеноскопических изображений с технологиями искусственного интеллекта, где человеческий фактор при досмотре будет сведен к нулю.