«Русская кожа» —сочетание производственных традиций и новых технологий. Фоторепортаж

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Рязанский кожевенный завод АО «Русская кожа» — крупнейший производитель натуральной кожи в России, на долю которого приходится более трети производства в стране. Он входит в объединение шести производственных предприятий ГК «Русская кожа», включающее в себя заводы в России, Китае и Испании. Мы посетили предприятие и узнали об этапах производства кожи и планах руководства по развитию завода.

ПЕРВЫЙ В СВОЕЙ СФЕРЕ

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Рязанский кожевенный завод был основан в 1916 году. Сегодня это грандиозный производственный комплекс, расположенный на 480 тыс. кв. м. площади с более чем 850 единицами современного оборудования. Ежегодно здесь перерабатывается около 2 млн шкур крупного рогатого скота и выпускается 720 тыс. кв. м. кожи ежемесячно, что составляет 35% общероссийского производства. Среди клиентов предприятия — более 400 организаций по всему миру.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Предприятие «Русская кожа» постоянно внедряет передовые экологические и энергетические программы. Регулярно проводится модернизация производственных линий, внедряются новые технологии и экологические программы. Особое внимание уделяется безотходному производству: практически все отходы производства являются сырьем для дальнейшей переработки в другие виды продукции.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Целое подразделение компании занимается подбором первоклассного сырья, следуя жесткой системе отбора, сортировки и контроля качества шкур. За уровнем качества на каждом этапе производства следят три лаборатории, проводящие тестирование по общепризнанным мировым методикам.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

СЕКРЕТЫ ЛИДЕРСТВА Генеральный директор АО «Русская кожа» Андрей Алексеевич Низов рассказал о перспективах развития предприятия и модернизации производства.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

«Наша миссия — переработка шкур животных, как побочного продукта мясного и молочного производства, в ценный материал, используемый при изготовлении обуви, галантереи, одежды, мебели, в автомобильной и авиационной промышленности. У нашей компании четкие ценности, и мы выступаем за баланс между сохранением окружающей среды, социальной ответственностью и хозяйственностью во всех областях предпринимательства. Неудивительно, что проблема сохранения природных ресурсов для нас — часть нашей бизнес-модели. Мы активно внедряем ресурсосберегающие технологии на всей цепочке производства и формируем программы по улучшению экологии.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Отраслевое лидерство „Русской кожи“ — это результат работы нашего многотысячного коллектива, выпускающего нужный, полезный и востребованный продукт, и диверсификации производства. Наряду с выпуском обувной кожи мы считаемся одним из крупнейших производителей мебельной и галантерейной кож, активно развиваем такое направление, как выпуск кожи для салонов автомобилей и самолетов. Более того, мы разработали технологии изготовления кожи, которая может использоваться в железнодорожном транспорте. В планах — выпускать продукцию и для водного транспорта, с учетом всех технических требований, которым наша продукция полностью соответствует.

Все это стало возможно за счет модернизации производства, которая стартовала в 2014 году и продолжается по сей день. Мы стремимся к автоматизации процессов, уменьшению объемов ручного труда и улучшению условий работы нашего коллектива. Серьезное внимание уделяем информатизации: сейчас мы завершаем внедрение системы ERP, которая позволяет хранить и обрабатывать большинство критически важных для работы компании данных.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Я считаю, что на любом предприятии, которое хочет развиваться, модернизация — это неотъемлемый процесс. Именно поэтому мы всегда в поисках сфер улучшения и открыты новым идеям. На постоянной основе действует так называемый „Ящик идей“, чтобы каждый желающий мог предложить, как улучшить какой-либо процесс на производстве. Руководство рассматривает каждую идею и поощряет автора, если после внедрения она дает положительный эффект.

Признаюсь, что сегодня для отечественной легкой промышленности, в частности кожевенной, не самые легкие времена. Натуральные материалы вытесняются искусственными, потребление кожи сокращается. Все это заставляет нас быть более собранными и конкурентоспособными, становиться мобильнее и учиться перестраивать производство, чтобы соответствовать современным требованиям в быстро меняющихся условиях рынка.

В ближайшее время мы планируем увеличить количество наших партнеров и видов выпускаемой продукции. Прежде всего, это относится к высокотехнологичным кожам — автомобильным, авиационным и железнодорожным. Сейчас расширяется круг наших партнеров из автопрома, также мы намерены выпускать продукцию для нового российского ближне — среднемагистрального самолета МС-21. Определенные надежды связываем с производством товаров народного потребления и материалов для других отраслей (например, для производства спецодежды). Вместе с коллегами и партнерами из научно-исследовательских институтов мы ведем разработку кож для средств индивидуальной защиты.

Мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне. У нас есть еще немало точек роста, и, думаю, нам хватит сил и энергии для достижения новых высот».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

ОТ ШКУРЫ ДО ЭЛИТНОГО МАТЕРИАЛА

Производство кожи — сложный многостадийный процесс. Оно состоит из следующих этапов:

• Первичная обработка сырья

• Отмочно-зольные процессы

• Дубильные процессы

• Красильно-жировальные процессы

• Сушка и механические операции с крастом

• Финишная отделка

Основными видами сырья для кожевенного производства являются шкуры крупного рогатого скота, овец, свиней. На первичном этапе обработки их сортируют, определяют качество, взвешивают, при необходимости дополнительно консервируют для хранения, формируют производственные партии и передают в производство.

Первый этап производства — отмочно-зольные процессы. При этом шкура отмывается, размачивается, подготавливается для последующих операций, с нее удаляется волосяной покров. В результате отмочно-зольных процессов получают гольё, которое направляют на операцию мездрения — удаления подкожной жировой клетчатки, прирезей мяса и жира, оставшихся после съема шкуры. Это необходимо для получения качественной продукции, удаления частей шкуры, не дающих выхода кожевой ткани, затрудняющих дальнейшую обработку.

Для производства кож бесхромового метода дубления, а также специальных видов кож после мездрения выполняется операция двоения в голье. При двоении кожу на специальном оборудовании разделяют на два слоя — лицевой и бахтармяный спилки.

Образующиеся при мездрении и двоении голья отходы направляют на переработку: мездру — на производство белковой кормовой добавки для животных и технического жира (применяется для изготовления мыла), гольевую обрезь — на выработку желатина, белкозина (съедобных колбасных оболочек), белковых препаратов для атлетов. Ничего не выбрасывается.

После мездрения (а в ряде случаев мездрения и двоения в голье) следует дубление. Целью дубления является изменение физико-химических свойств дермы, стабилизация коллагена (белка, образующего структуру кожи). Процесс дубления включает в себя операции:

• Обеззоливание — удаление из голья извести после золения.

• Мягчение — придание дерме эластичности, очистка голья.

• Пикелевание — придание голью требуемого значения показателя кислотности рН перед дублением.

• Дубление — изменение физико-химических свойств дермы.

• Повышение основности — закрепление дубителя в структуре кожи, связывание его с коллагеном.

Применяются два основных метода дубления — хромовое (с использованием солей хрома, при этом получают полуфабрикат Wet-Blue) и бесхромовое (альдегидное, при этом получают полуфабрикат Wet-White). Выбор метода дубления зависит от дальнейшего назначения кож, требований клиента к продукции.

После дубления полученный полуфабрикат направляют на операцию двоения (если не производилось двоение в голье) для получения необходимой толщины продукции и затем на операцию строгания для выравнивания толщины по всей площади кожи. Полученные таким образом лицевой спилок и бахтармяный спилок направляются на крашение-жирование, где из унифицированного полуфабриката получают кожу-краст с необходимыми свойствами (мягкостью, эластичностью, цветом, а при необходимости гидрофобностью, негорючестью) в зависимости от вида продукции. Из бахтармяного спилка (внутреннего слоя шкуры) получают такой вид ворсовых кож как велюр.

Далее следует сушка, механические операции с крастом и финишная отделка.

Финишная отделка необходима для придания кожам свойств готовой продукции: мягкости, цвета, блеска, фактуры поверхности, специальных эффектов.

Основные операции финишной отделки (их наличие, последовательность в процессе производства зависят от вида готовой продукции):

• Шлифование — удаление лицевого слоя кожи с целью подготовки ее для последующих операций, выравнивание высоты ворса на бахтармяной (внутренней, оборотной) стороне кожи, выравнивание высоты ворса на спилке.

• Разбивка — придание коже мягкости путём механического воздействия.

• Покрывное крашение — придание коже необходимых свойств, цвета с помощью нанесенных на нее специальных материалов.

• Тиснение — при этом рисунок, выгравированный на плите или валу, переносится на кожу. Может применяться и гладкий вал или плита. Это дает дополнительный блеск, выравнивает лицевой слой кожи.

Рязанский кожевенный завод выпускает широчайший ассортимент кож для изготовления обуви, галантереи, обивки мебели и салонов автомобилей, авиационного и железнодорожного транспорта.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

О работе на предприятии рассказала директор по персоналу Надежда Вячеславовна Шаналина.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

«Сегодня на предприятии трудится около 1500 человек, тысяча из которых задействованы в производстве. Средний возраст сотрудников — 38-40 лет: рядом с опытными мастерами с большим стажем трудятся молодые коллеги, вчерашние выпускники учебных заведений.

На предприятии активно развивается направление обучения и наставничества, благодаря чему повышается качество и скорость процессов. В частности, в период адаптации за новичком закрепляется наставник. Помимо практики на рабочем месте предусмотрено самостоятельное прохождение электронного обучения, а завершается испытательный срок оценочным собеседованием. Но и после сотрудники продолжают профессиональное развитие: осваивают смежные профессии, повышают квалификацию и переходят на другие участки работы под руководством наставников.

Система мотивации производственного персонала отражена в сдельно-премиальной форме оплаты труда, зависящей от качественных показателей. Дополнительное материальной стимулирование получают сотрудники, демонстрирующие отличные результаты по качеству, работающие по смежной профессии и наставники.

Мы заботимся о создании комфортных условий труда для коллектива: предоставляем удобную спецодежду, проводим мероприятия по охране труда и технике безопасности, предлагаем питание в столовых предприятия по льготным ценам и организуем корпоративные спортивные мероприятия и конкурсы на звание «Лучший работник».

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей