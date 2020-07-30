Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

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Вокзальный комплекс Иваново площадью более 9 тыс. кв. м является памятником архитектуры эпохи конструктивизма. Он может единовременно вместить до 700 человек. Инвестиции в реконструкцию составили более 1,2 млрд рублей.

В ходе реализации проекта были усилены несущие стены здания, заменены перекрытия крыши, укреплен фундамент, обновлен фасад, проведена перепланировка и ремонт всех внутренних помещений. Также были модернизированы системы охраны и пожаротушения, управление сигнализацией и эвакуацией, все инженерные сети, включая тепло- и электроснабжение, отопление, вентиляцию и водообеспечение. Оборудование заменено на современное энергосберегающее. По опыту эксплуатации аналогичных технологий на других вокзалах был установлен эффект ресурсосбережения в размере 20%.

Изменилась и технология обслуживания пассажиров. В Синем зале пассажиры теперь могут приобрести билеты на поезда (пригородного сообщения и дальнего следования) и автобусы, отдохнуть в обновленном зале ожидания на комфортных скамейках из натурального дуба, перекусить в размещенных здесь пунктах общественного питания. Зал оснащен дополнительным освещением, розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

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Красный зал планируется использовать как пространство для проведения культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий.

На вокзале обеспечен доступ к беспроводному Интернету, разработана современная система информирования и навигации.

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Особое внимание в ходе реконструкции было уделено вопросам доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения. Например, смонтированы пониженные кассовые окна, установлено индукционное оборудование и мнемосхемы для слабовидящих граждан, адаптированы санузлы и комната длительного отдыха. Кроме того, вокзальный комплекс оснащен пандусами и подъемниками.

В процессе строительно-монтажных работ были полностью реконструированы платформы: уложена новая тротуарная и тактильная плитка, установлены навесы, энергосберегающие системы освещения и новые электронные табло с информацией о движении поездов. Кроме того, был построен подземный пешеходный переход для входа и выхода из здания вокзала на платформу № 2. Он оборудован пандусами и подъемниками, что позволяет всем пассажирам беспрепятственно пройти из вокзала непосредственно к поездам.

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Одной из задач, стоявших перед железнодорожниками при проведении работ, было сохранение исторического облика вокзала — памятника архитектуры, построенного в 1934 году по проекту архитектора В. М. Каверинского.

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Так, были восстановлены декоративные элементы залов, проведены реставрационные работы мозаичного панно, потолочного рисунка, декоративного фриза и других элементов вокзала, включенного в перечень объектов культурного наследия.

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