Рельсовые автобусы «Орлан» соединили Иваново и Кинешму

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Для повышения качества обслуживания пассажиров и популяризации внутрироссийского туризма, с 30 июля между двумя крупнейшими городами Ивановской области Иваново и Кинешмой начали курсировать скоростные пригородные поезда — новые рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Новые поезда постепенно заменят выбывающий по срокам службы подвижной пригородный состав, что позволит полностью изменить транспортную доступность региона.

Расстояние между городом Иваново и Кинешмой «Орлан» будет преодолевать за 1 час 29 минут, что почти на час меньше, чем обычный пригородный поезд. В пути он будет делать остановки на станциях Строкино, Ермолино, Каминский, Горкино и Вичуга.

Отметим, что расписание скоростных поездов «Орлан» Иваново — Кинешма синхронизировано со временем прибытия скоростных «Ласточек», курсирующих между Ивановом и Москвой. Это позволило предложить пассажирам принципиально новый продукт — скоростной мультимодальный маршрут Москва — Кинешма.

Новые рельсовые автобусы РА-3 отвечают последним требованиям, предъявляемым к пригородному подвижному составу. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте, и т. п.

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Скоростные поезда «Орлан» №№ 7003/7004, 7005/7006 Иваново — Кинешма будут курсировать двухвагонными составами. Количество мест для сидения — 138, в том числе для инвалидов-колясочников — 2.

Узнать подробную информацию о скоростных поездах и маршрутах, а также приобрести на них билеты пассажиры могут с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.