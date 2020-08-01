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Спортивные объекты

В Курганской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

 © oblast45.ru

В Петуховском районе завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На новый спортобъект потратили 104 миллиона рублей из федерального бюджета.

Раньше спортсмены и тренеры ютились в старых помещениях бывшей школьной столовой, которые требовали ремонта. Теперь в их распоряжении — просторные залы, новые тренажеры и спортинвентарь, кроме залов, есть площадка для настольного тенниса. Сделали раздевалки и душевые. Трибуны для зрителей, кафе.

 © oblast45.ru

Заниматься спортом в комфортных условиях не только воспитанники детско-юношеской спортшколы, но и все желающие.

 © sun1-93.userapi.com

 © oblast45.ru
Источник: https://oblast45.ru/publication/33771

спортивные объекты, Курганская область
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