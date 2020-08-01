В Курганской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

© oblast45.ru

В Петуховском районе завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На новый спортобъект потратили 104 миллиона рублей из федерального бюджета.

Раньше спортсмены и тренеры ютились в старых помещениях бывшей школьной столовой, которые требовали ремонта. Теперь в их распоряжении — просторные залы, новые тренажеры и спортинвентарь, кроме залов, есть площадка для настольного тенниса. Сделали раздевалки и душевые. Трибуны для зрителей, кафе.

© oblast45.ru

Заниматься спортом в комфортных условиях не только воспитанники детско-юношеской спортшколы, но и все желающие.

© sun1-93.userapi.com

© oblast45.ru