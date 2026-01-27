На российском предприятии «Кургандормаш» разработали и запустили в серийное производство в 2025 году новый телескопический мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой. Полноприводная машина получила название «Скараб-2500» и, по информации производителя, сопоставима с аналогичными европейскими образцами спецтехники, а по ряду параметров превосходит их в своем классе.

Новый российский телескопический погрузчик достаточно компактен (длина 3,3 метра, ширина 1,2 метра, высота 2,05 метра) и без навесного оборудования весит 2,7 тонны. Машина может легко работать в ограниченных пространствах (в том числе внутри помещений) — радиус разворота составляет 2,15 метра. При минимальном вылете стрелы грузоподъемность «Скараб-2500» составляет до 2,5 тонн. Стрела может подниматься на высоту до 3 метров, максимальный ее вылет достигает 1,55 метра.

Погрузчик адаптирован для работы при температурах от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия. На машину можно установить не менее 30 видов навесного оборудования, причем поменять их можно в рабочих условиях, за пару минут. Области применения — самые разные: от строительства до ЖКХ и агросферы.

Система безопасности мини-погрузчика из Кургана предотвращает случайный или несанкционированный запуск, а датчики определяют, сидит ли оператор на своем месте (если в кабине нет оператора, машина автоматически останавливается). Также на цифровую панель приборов выводится информация не только о параметрах работы, но и предупреждения о критических параметрах.

На фото: Российский полноприводный телескопический мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой «Скараб-2500». Источник фото: Кургандормаш