«МСЗ» переходит на новую технологию производства диоксида урана для топливных таблеток

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На «Машиностроительном заводе» в Электростали (ПАО «МСЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») запущен в опытно-промышленную эксплуатацию новый участок производства порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза (ВПГУ).

Масштабный инвестиционный проект позволит заменить устаревшие газопламенные установки конверсии гексафторида урана современным оборудованием. «По сравнению с газоплазменными установками новое оборудование является значительно более экономически эффективным, экологичным и радиационно безопасным. Работа установки практически полностью автоматизирована», — отметил технический директор ПАО «МСЗ» Игорь Петров.

«Для Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“ ввод установки ВПГУ на Машиностроительном заводе является важным событием в рамках технологического перевооружения наших фабрикационных производств. Ранее технология восстановительного пирогидролиза урана была внедрена на Новосибирском заводе химконцентратов. Реализация аналогичного проекта в ПАО „МСЗ“ позволит унифицировать технологию производства порошка диоксида урана в Топливном дивизионе Росатома, для нас это означает повышение гибкости и надежности в реализации производственной программы», — отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Разработкой конструкторской документации, программного обеспечения, проведением комплексной пуско-наладки установки ВПГУ занимались специалисты ряда подразделений ПАО «МСЗ».