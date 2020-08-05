Очередной полковой комплект ЗРС С-400 передан Министерству обороны России

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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передан российскому военному ведомству очередной полк ЗРС С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба предприятия.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу Концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф», — отметил генеральный директор Концерна Ян Валентинович Новиков.

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.