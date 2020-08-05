Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Очередной полковой комплект ЗРС С-400 передан Министерству обороны России

 © tvzvezda.ru

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передан российскому военному ведомству очередной полк ЗРС С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба предприятия.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу Концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф», — отметил генеральный директор Концерна Ян Валентинович Новиков.

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/202085123-UEpKK.html

Алмаз-Антей, С-400 Триумф
  • Великоросс Великоросс
    05.08.2015:57:42

    На данный момент сколько ПУ С-400 у России?

    #1205056
    • Нет аватара kerosene
      05.08.2016:02:18

      Могу ошибаться, но вроде как должны были поставить 56 дивизионов С-400. А там нужно смотреть, потому что поставляемые дивизионы могут комплектоваться ПУшками по мирному времени.

      #1205058
    • Нет аватара kerosene
      05.08.2016:05:12

      С-400 ведь еще и ПУшки от С-300 может использовать. А С-300 вроде как были уже модернизированы до уровня С-300ПМ.

      #1205060
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,