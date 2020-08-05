«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» открыл конструкторское бюро в Оренбургской области

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В г. Орск Оренбургской области открыто «Уральское отделение — Конструкторское бюро металлургического оборудования» (Уральское отделение — КБ МО). Это новое обособленное структурное подразделение ГНЦ ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, которое консолидирует ключевых специалистов: технологов металлургических процессов и конструкторов соответствующего оборудования, — с перспективой охвата всех металлургических переделов.

Уральское отделение-КБМО занимается модернизацией и проектированием новых металлургических производств, технологических систем и отдельных видов оборудования, а также совершенствованием технологий производства металлургической продукции. Совместно с другими научными центрами института это подразделение образует новый Научно-инжиниринговый центр ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина.

На данный момент Уральское отделение — КБ МО уже имеет действующий контракт с ПАО «Северсталь». В разработке международные проекты в Индии, Таджикистане, Пакистане. В рамках открытия отделения подписано соглашение о сотрудничестве между ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ООО УК «УЗТМ — КАРТЭКС».

Стороны в рамках заключенного соглашения планируют реализовать крупные проекты по модернизации и производству машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) для российских и зарубежных предприятий, выработать совместную рыночную стратегию и практику освоения сбыта оборудования и технологии для непрерывной разливки стали, прокатки стали, а также другого металлургического оборудования и технологий с учетом своего производственно-технического потенциала и деловых связей.

В числе проектов — новые сортовая и блюмовая МНЛЗ ККЦ-1 для Евраз ЗСМК и новая МНЛЗ для круглых заготовок ЧТПЗ. Также планируется модернизировать этот вид оборудования на Узбекском меткомбинате, блюмовых МНЛЗ — на предприятии Визакхапатнам (Индия).

Уральское отделение — КБ МО — уникальный проект, который консолидирует работу ученых и конструкторов. Аналогичных КБ в России всего 4, подобных — ни одного. Сегодня в штате бюро работает 25 человек, почти все они выходцы с Южно-Уральского машиностроительного завода, каждый имеет большой опыт по созданию оборудования для металлургического производства. С увеличением портфеля заказов предусмотрено и увеличение и штатной численности КБ, то есть новые рабочие места.

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ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (г. Москва) — подведомственное учреждение Минпромторга России, комплексный научно-исследовательский центр по созданию металлургических технологий и металлических материалов. ЦНИИчермет разработал 500 новых марок сталей и сплавов и 300 прецизионных сплавов. Институт — правообладатель 74 патентов на изобретение и 5500 ТУ.