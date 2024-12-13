В Оренбургской области открыли первый технопарк металлургического направления

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Отмечу, что у нас на сегодняшний день есть первый в Оренбургской области и первый в Российской Федерации промышленный технопарк «Масштаб» металлургического направления. По идее, это промышленный технопарк, деятельность которого будет направлена на создание технологий в сфере металлургического производства и тиражирование этих технологий на металлургических предприятиях Российской Федерации.

Ключевым резидентом технопарка стало ООО «Русникель». Проект на базе бывшего Буруктальского никелевого завода будет реализован в 2024 — 2030 годах в поселке Светлый на востоке Оренбуржья. Площадь территории составляет 22,3 га, а площадь помещений — 54 тыс. кв. м. Проект, согласно данным презентации Кулакова, предполагает строительство и реконструкцию зданий, приобретение современного технологического оборудования.

Производственное металлургическое предприятие «Русникель» занимается выпуском ферросплавов, применяемых в металлургической промышленности при производстве легированных сталей и сплавов.

Основная задача — это развитие технологической инфраструктуры, создание лаборатории, инжинирингового центра, сертификационных центра, центра прототипирования и центра коллективного пользования — это уже для резидентов, когда сам проект наберет обороты и будет более развитым.

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