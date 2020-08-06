В Иркутске открылся новый корпус клинико-диагностического центра
Новая клинико-диагностическая лаборатория Иркутского диагностического центра начала работу. Это многопрофильный лабораторный центр общей площадью 3200 квадратных метров, самый крупный и современный в Сибири и на Дальнем Востоке.
— Мы построили и оборудовали комплекс за полтора года за счет собственных средств, это около 380 млн рублей, — сообщил главный врач ОГАУЗ «Иркутский диагностический центр» Игорь Ушаков.
Теперь в центре работают шесть лабораторий — биохимии, гематологии, молекулярной биологии, бактериологии, общеклинических методов исследования, иммунологии.
В условиях пандемии COVID-19 диагностический центр и новая лаборатория перепрофилировали свою работу.
Здесь проводится до 2500 тестов на коронавирус в день, а с 1 июля в клинико-диагностической лаборатории также начали исследования на иммуноглобулины M и G.
На сегодняшний день ИДЦ более 70% исследований проводит в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для населения.
Планируется открыть филиал диагностического центра в Нижнеудинске.
Читайте также...
- В Иркутской области открылся второй региональный сосудистый центр
- Новая поликлиника открылась в поселке Молодежный Иркутской области
- Родильный дом открыт после масштабной реконструкции в Иркутской области