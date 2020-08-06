В Иркутске открылся новый корпус клинико-диагностического центра

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Новая клинико-диагностическая лаборатория Иркутского диагностического центра начала работу. Это многопрофильный лабораторный центр общей площадью 3200 квадратных метров, самый крупный и современный в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Мы построили и оборудовали комплекс за полтора года за счет собственных средств, это около 380 млн рублей, — сообщил главный врач ОГАУЗ «Иркутский диагностический центр» Игорь Ушаков.

Теперь в центре работают шесть лабораторий — биохимии, гематологии, молекулярной биологии, бактериологии, общеклинических методов исследования, иммунологии.

В условиях пандемии COVID-19 диагностический центр и новая лаборатория перепрофилировали свою работу.

Здесь проводится до 2500 тестов на коронавирус в день, а с 1 июля в клинико-диагностической лаборатории также начали исследования на иммуноглобулины M и G.

На сегодняшний день ИДЦ более 70% исследований проводит в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для населения.

Планируется открыть филиал диагностического центра в Нижнеудинске.

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