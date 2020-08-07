Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

Новая поликлиника на 300 посетителей открылась в Марий Эл

 © potokmedia.ru

В г. Козьмодемьянск открыли новую поликлинику, рассчитанную принимать за одну смену 300 посетителей из трех муниципалитетов. Медицинское учреждение смогут посещать козьмодемьянцы, а также жители Горномарийского и Юринского районов.

Общая площадь трехэтажного здания составила 4106 кв. метров. В поликлинике оборудованы отделения: рентгеновской диагностики, терапевтическое и физиотерапевтическое, функциональной диагностики и консультативное терапевтическое.

Строительство велось в течение шести лет, включая двухлетний перерыв, вызванный отсутствием финансирования. Возобновить работы удалось благодаря федеральному финансированию.

На оснащение поликлиники оборудованием, офисной и медицинской мебелью из бюджета республики направлено 28 млн. 100 тыс. рублей.

Таким образом, за два последних года на завершение строительства и оснащение оборудованием поликлиники в Козьмодемьянске направлено почти 140 млн. рублей.

 © yocity12.com

При строительстве удалось создать новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, с внедрением технологий бережливого производства. Первые пациенты смогут посетить новую поликлинику в конце августа.

 © mari-el.gov.ru

 © mari-el.gov.ru

 © mari-el.gov.ru

 © mari-el.gov.ru

 © potokmedia.ru

http://mari-el....s/200806_3.aspx

https://potokme...kozmodemjanske/

Источник: https://yocity12.com/news/obshchest...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Марий Эл, новое медучреждение
  • Нет аватара treins
    07.08.2013:34:55

    Где-то ещё умеют строить без убогого керамогранита

    #1205214
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,