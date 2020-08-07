Новая поликлиника на 300 посетителей открылась в Марий Эл

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В г. Козьмодемьянск открыли новую поликлинику, рассчитанную принимать за одну смену 300 посетителей из трех муниципалитетов. Медицинское учреждение смогут посещать козьмодемьянцы, а также жители Горномарийского и Юринского районов.

Общая площадь трехэтажного здания составила 4106 кв. метров. В поликлинике оборудованы отделения: рентгеновской диагностики, терапевтическое и физиотерапевтическое, функциональной диагностики и консультативное терапевтическое.

Строительство велось в течение шести лет, включая двухлетний перерыв, вызванный отсутствием финансирования. Возобновить работы удалось благодаря федеральному финансированию.

На оснащение поликлиники оборудованием, офисной и медицинской мебелью из бюджета республики направлено 28 млн. 100 тыс. рублей.

Таким образом, за два последних года на завершение строительства и оснащение оборудованием поликлиники в Козьмодемьянске направлено почти 140 млн. рублей.

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При строительстве удалось создать новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, с внедрением технологий бережливого производства. Первые пациенты смогут посетить новую поликлинику в конце августа.

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© mari-el.gov.ru

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