Росатом начал физический пуск первого блока Белорусской АЭС

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7 августа 2020 года на первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») началась загрузка ядерного топлива. В 11:45 в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки.

Комплектным поставщиком ключевого оборудования ядерного острова для Белорусской АЭС является АО «Атомэнергомаш».Топливо произведено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»), уровень обогащения варьируется от 1,3 до 4,4%.

После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности) с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.