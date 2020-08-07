В Екатеринбурге открыли новую школу
В екатеринбургском микрорайоне Солнечный состоялось открытие новой школы № 215 «Созвездие». Новое четырехэтажное здание сможет вместить в себя тысячу учеников. Здесь разместились 16 кабинетов для юных учеников, 24 для средней и старшей школы, спортивный и актовый зал и новая столовая на 500 человек.Первые ученики ступят на порог новой школы уже 1 сентября.
Уже в сентябре в школе № 215 свою работу начнет уникальный информационно-библиотечный центр с зоной коворкинга, мультимедиа-аудиторией, двумя передвижными компьютерными классами, лингафонными кабинетами. Школа была построена с помощью использования BIM-технологий.
Рядом со школой разместится дорожка со специальным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для воркаута, а также открыта ледовая арена для занятий хоккеем.
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