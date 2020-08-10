В Калужской области запустили полный цикл производства пластиковых комплектующих

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7 августа в Боровском районе в индустриальном парке «Ворсино» состоялась церемония запуска полного цикла завода АО «Техмашимпекс».

Компания начинала свою деятельность как экспортер промышленного оборудования и производителя деталей, а в 2010 году развила еще одно направление — производство пластиковых комплектующих. Через два года она стала партнером мирового производителя бытовой техники компании «Самсунг».

На заводе «Техмашимпекс» производят детали, которые поставляют на завод «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Реализация проекта позволила создать 65 рабочих мест. Развитие компании и закупка нового оборудования помогут выйти на заявленные проектом мощности и расширить линейку производимой продукции и рынки сбыта.

© admoblkaluga.ru

© admoblkaluga.ru