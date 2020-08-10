В Геленджике приступили к строительству нового терминала аэропорта

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Строительство нового аэровокзального комплекса началось в аэропорту Геленджик. Первый этап строительства завершен — установлены несущие колонны здания, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее в пресс-службе авиаузла сообщали, что новый терминальный комплекс аэропорта Геленджик начнут возводить в 2020 году, завершить строительство планируют к началу курортного сезона 2022 года. После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью более 16 700 квадратных метров в год аэропорт сможет обслуживать более 1 000 000 пассажиров

Строители нового терминала аэропорта Геленджик завершили первый этап монтажа несущих колонн здания. На сегодняшний день смонтировано более 50 тонн металлоконструкций.

Установленные несущие колонны высотой до 19,5 метров обладают повышенной сейсмоустойчивостью. Всего на различных этапах планируется смонтировать около 1 500 тонн таких металлоконструкций.

«Архитектурное решение терминала предполагает кровлю из структурного покрытия весом 1 000 тонн, которая „парит“ всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних колоннах, окруженных прозрачным фасадом. Так сложная, „живая“ форма кровли словно повисает в воздухе. При этом каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение», — приводятся в сообщении данные пресс-службы ООО «Альфа Строй», занимающейся строительством нового пассажирского терминала аэропорта в Геленджике.

По информации генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик» Ивана Таранченко, слова которого приводятся в сообщении, строительство нового терминала ведется в соответствии с графиком, и после его окончания в аэропорту появится больше стоек регистрации и выходов на посадку, будет предусмотрена удобная и понятная логистика внутри здания и на привокзальной площади, появятся комфортные зоны ожидания. Отмечается, что на сегодняшний день на строительной площадке задействовано порядка 300 человек и 30 единиц техники.

Об аэропорте

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса. Он был закрыт на первую реконструкцию в 2004 году, через год начались работы по строительству нового аэровокзала. За пять лет были возведены терминал и взлетно- посадочная полоса. После многолетней капитальной реконструкции аэропорт открылся в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей.

Это единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статус международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 338 тыс. человек. Аэровокзал представляет собой одноэтажное здание, где размещены VIP-зал, зал ожидания вылета и зал регистрации.