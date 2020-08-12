«Профессия будущего» инженер-конструктор космической техники от РКК «Энергия»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9uub1SNlMMI
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — ведущее российское предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Она ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем, высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.
Мы представляем цикл фильмов «Профессия будущего» SkillСity. В этом фильме Мария Захарова инженер-конструктор космической техники, рассказывает о своей профессии.
Источник: https://www.energia.ru/
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