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Космонавтика

«Профессия будущего» инженер-конструктор космической техники от РКК «Энергия»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9uub1SNlMMI

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — ведущее российское предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Она ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем, высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

Мы представляем цикл фильмов «Профессия будущего» SkillСity. В этом фильме Мария Захарова инженер-конструктор космической техники, рассказывает о своей профессии.
Источник: https://www.energia.ru/

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РКК "Энергия", космос, Роскосмос, наука, технологии, Созвездие Энергии
  • Нет аватара Back2Rio
    13.08.2009:22:10

    Классная профессия! И очень перспективная. Правда, я бы униформу сотрудников на что-то более современное поменял. Неплохо русские народные мотивы при этом обыграть. Гжель, думаю, отлично подойдёт.

    Отредактировано: Back2Rio~09:22 13.08.20
    #1205734
  • Kolyda Kolyda
    13.08.2017:50:43

    Дай бог тебе удачи девочка!

    #1205799
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