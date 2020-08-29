«НИИИС им. А.Н.Лодыгина» выпускает рециркуляторы воздуха c УФ-лампами для транспорта
Компания «НИИИС имени А.Н.Лодыгина» выпускает рециркуляторы воздуха для использования на общественном транспорте и автомобилях. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Рециркуляторы представляют собой ультрафиолетовые облучатели закрытого типа и могут работать в присутствии людей. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в салонах автобусов, автомобилей, пассажирских вагонов и специальной техники. О разработке ранее сообщалось на «Сделано у нас».
«РОУД Bus» коммерческое название серии рециркуляторов для обеззараживания воздуха компании «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» выпускающей специализированеное осветительное оборудование и оборудование для обеззараживания помещений ультрафиолетовым излучением.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Области применения рециркулятора
- Салоны автобусов, маршрутных такси, автомобилей
- Кабины и кузова грузового автотранспорта
- Салоны и секции вагонов железнодорожного транспорта
- Салоны и кабины специализированных автомобилей, в том числе скорой помощи.
- Салоны и кабины вспомогатеельной, уборочной и муниципальной техники
В письме Роспотребнадзора
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор и две ультрафиолетовые лампы.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и выбрасывается наружу. Дезинфекция происходит при многократном проходе загрязненного воздуха через блок с ультрафиолетовыми лампами, в результате чего в воздухе снижается число бактерий, вирусов, простейших и спор.
Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Рециркулятор «РОУД Bus» для транспорта
В автобусе, автомобиле или вагоне без рециркулятора загрязненный воздух циркулирует внутри салона и может служить источником заболеваний. Рециркулятор снижает число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, также снижает число вирусов, простейших и спор до безопасного уровня.
Рециркуляторы выпускаются в четырех модификациях:
- «РБО 04-2×18-010-12 РОУД Bus»,
- «РБО 04-2×18-011-12 РОУД Bus»,
- «РБО 04-2×18-010-24 РОУД Bus»,
- «РБО 04-2×18-011-24 РОУД Bus»,
где буквы и цифры обозначают:
- Р — рециркуляторный;
- Б — бактерицидный;
- О — облучатель;
- 04 — номер серии;
- 2х18 — количество ламп х номинальная мощность одной лампы, Вт;
- 01Х — номер модификации: 1-я цифра — тип лампы — ДБ, 2-я цифра — тип ПРА — ЭПРА, 3-я цифра — наличие счетчика наработки ламп (0 — нет, 1 — да);
- XX — входное напряжение, В.
Технические характеристики
- Рециркуляторы работают от постоянного тока напряжением 12/24В±10%.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 45ВА.
- Ультрафиолетовые безозоновые лампы ДБ18 Т8 G13 2 шт.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов.
- Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку.
- Объемная бактерицидная доза (Hv) ультрафиолетового излучения 385Дж/м³
- Класс электробезопасности II по ГОСТ IEC 60335-1.
- Габаритные размеры рециркулятора 823×172×78 мм.
- Корпус изготовлен из стали, покрыт порошковой краской, стойкий к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ ГОСТ 15150.
- Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.
- Производительность — до 115м³/час.
- Степень защиты — IP20.
- Масса не более 6 кг.
- Уровень шума не более 30 дБ.
Утилизация ламп
Отработанные лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521) и подлежат утилизации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 681 от 03.09.2010.
В случае нарушения целостности ламп и попадания ртути в помещение, должна быть проведена демеркуризация помещения в соответствии с методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности № 4545-87
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