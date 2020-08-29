«НИИИС им. А.Н.Лодыгина» выпускает рециркуляторы воздуха c УФ-лампами для транспорта

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Компания «НИИИС имени А.Н.Лодыгина» выпускает рециркуляторы воздуха для использования на общественном транспорте и автомобилях. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Рециркуляторы представляют собой ультрафиолетовые облучатели закрытого типа и могут работать в присутствии людей. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в салонах автобусов, автомобилей, пассажирских вагонов и специальной техники. О разработке ранее сообщалось на «Сделано у нас».

«РОУД Bus» коммерческое название серии рециркуляторов для обеззараживания воздуха компании «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» выпускающей специализированеное осветительное оборудование и оборудование для обеззараживания помещений ультрафиолетовым излучением.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Области применения рециркулятора

Салоны автобусов, маршрутных такси, автомобилей

Кабины и кузова грузового автотранспорта

Салоны и секции вагонов железнодорожного транспорта

Салоны и кабины специализированных автомобилей, в том числе скорой помощи.

Салоны и кабины вспомогатеельной, уборочной и муниципальной техники

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по использованию рециркуляторов воздуха для дезинфекции помещений.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор и две ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и выбрасывается наружу. Дезинфекция происходит при многократном проходе загрязненного воздуха через блок с ультрафиолетовыми лампами, в результате чего в воздухе снижается число бактерий, вирусов, простейших и спор.

Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Рециркулятор «РОУД Bus» для транспорта

В автобусе, автомобиле или вагоне без рециркулятора загрязненный воздух циркулирует внутри салона и может служить источником заболеваний. Рециркулятор снижает число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, также снижает число вирусов, простейших и спор до безопасного уровня.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Рециркуляторы выпускаются в четырех модификациях:

«РБО 04-2×18-010-12 РОУД Bus», «РБО 04-2×18-011-12 РОУД Bus», «РБО 04-2×18-010-24 РОУД Bus», «РБО 04-2×18-011-24 РОУД Bus»,

где буквы и цифры обозначают:

Р — рециркуляторный;

Б — бактерицидный;

О — облучатель;

04 — номер серии;

2х18 — количество ламп х номинальная мощность одной лампы, Вт;

01Х — номер модификации: 1-я цифра — тип лампы — ДБ, 2-я цифра — тип ПРА — ЭПРА, 3-я цифра — наличие счетчика наработки ламп (0 — нет, 1 — да);

XX — входное напряжение, В.

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Технические характеристики

Рециркуляторы работают от постоянного тока напряжением 12/24В±10%. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 45ВА. Ультрафиолетовые безозоновые лампы ДБ18 Т8 G13 2 шт. Срок службы ламп не менее 9000 часов. Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку. Объемная бактерицидная доза (H v ) ультрафиолетового излучения 385Дж/м³ Класс электробезопасности II по ГОСТ IEC 60335-1. Габаритные размеры рециркулятора 823×172×78 мм. Корпус изготовлен из стали, покрыт порошковой краской, стойкий к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ ГОСТ 15150. Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1. Производительность — до 115м³/час. Степень защиты — IP20. Масса не более 6 кг. Уровень шума не более 30 дБ.

Утилизация ламп

Отработанные лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521) и подлежат утилизации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 681 от 03.09.2010.

В случае нарушения целостности ламп и попадания ртути в помещение, должна быть проведена демеркуризация помещения в соответствии с методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности № 4545-87 от 31.12.87.