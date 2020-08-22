«Ардатовский светотехнический завод» выпускает светильники-рециркуляторы с УФ-лампами

© Фото из открытых источников

Компания «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ») выпускает рециркуляторы воздуха «Дезинфектор» с ультрафиолетовыми лампами для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора воздуха с УФ-лампами в одном аппарате. Аппараты предназначены для общего освещения различных помещений в общественных, производственых, административных, офисных и иных зданиях, также обеспечивая обеззараживание воздуха за счет применения ультрафиолета.

«Дезинфектор» собственная марка компании «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ») производящей осветительное оборудование для помещений и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Области применения рециркулятора:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия промышленности

Помещения банковских и финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор

© clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Рециркулятор «Дезинфектор»

«Дезинфектор» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.

Мощность 85 Вт (бактерицидный блок 53Вт и светильник 32Вт).

Производительность 60м³/час.

Срок службы УФ лампы 9000 час.

Световой поток 3675 Лм

Степень защиты IP40.

Корпус изготавливается из стали.

Схема монтажа в потолок

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Встраивание в потолок «Грильято». Встраиваются все модели с индексом GR. При монтаже обязательно закрепить на стандартные подвесы потолока.

© clck.ru

Технические характеристики рециркуляторов «Дезинфектор»

Потребляемая мощность — 53Вт Световой поток светильника, Лм — 3675Лм Мощность бактерицидных ламп, Вт — 2×15Вт Ультрафиолетовые безозоновые лампы ДБ18 Т8 G13 2 шт. Производительность бактерицидного блока, м³/ч — 60м³/ч Вирусная эффективность до, % - 99,9% Габаритные размеры, мм — 595×595×116 Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP40 Срок службы светодиодов, не менее, ч — 100000 часов Срок службы УФ ламп, час — 9000 часов (750 дней). Частота питающей сети, Гц — 50Гц Коэффициент мощности PF — 0,98 Световая эффективность светодиодов, лм/вт — 114лм/вт Цветовая температура, К — 4000К Индекс цветопередачи Ra — 80 Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Материал корпуса — Листовая сталь

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NsBmcrK6wyg

О компании

© astz.ru

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» — одно из крупнейших светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности которого является производство и сбыт осветительных приборов общего и специального назначения. Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, он осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска готовой продукции. На предприятии используются современные технологии и дизайн, соответствующий мировым стандартам.

На настоящий момент ОАО «АСТЗ» выпускает более 3000 модификаций светильников. Имея большой научно-технический потенциал, предприятие постоянно совершенствует свой ассортимент. Большое внимание уделяется качеству. Завод располагает собственной испытательной светотехнической лабораторией, аккредитованной при Госстандарте. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам России и МЭК.

ОАО «АСТЗ» специализируется на выпуске продукции следующего назначения:

Светодиодные (LED) светильники различного назначения общественные, промышленные, уличные, аварийные. Светодиодные светильники составляют большую половину ассортимента;

Светодиодные светильники для производственных помещений, люминесцентными лампами, газоразрядными лампами высокого давления, лампами накаливания для производственных помещений различных отраслей промышленности (промышленные светильники) для эксплуатации в помещениях со специальными условиями окружающей среды;

Светодиодные светильники для административно-общественных помещений (офисные светильники), люминесцентными лампами;

Светодиодные светильники для наружного освещения (уличные светильники), ГРЛ;

Облучатели бактерицидные и эритемные для сельскохозяйственных, общественных и административных помещений;

Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп.

По отдельным видам изделий предприятие является основным изготовителем в России. Продукция под торговыми марками ОАО «АСТЗ» реализуется через торговые дома: ООО «Мордовский свет» (г.Москва), ООО «Саранская светотехническая компания» (г. Саранск).