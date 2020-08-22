«Ардатовский светотехнический завод» выпускает светильники-рециркуляторы с УФ-лампами
Компания «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ») выпускает рециркуляторы воздуха «Дезинфектор» с ультрафиолетовыми лампами для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора воздуха с УФ-лампами в одном аппарате. Аппараты предназначены для общего освещения различных помещений в общественных, производственых, административных, офисных и иных зданиях, также обеспечивая обеззараживание воздуха за счет применения ультрафиолета.
«Дезинфектор» собственная марка компании «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ») производящей осветительное оборудование для помещений и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Области применения рециркулятора:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия промышленности
- Помещения банковских и финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
- Вокзалы и станции общественного транспорта
Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор
В письме Роспотребнадзора
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Рециркулятор «Дезинфектор»
«Дезинфектор» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.
- Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.
- Мощность 85 Вт (бактерицидный блок 53Вт и светильник 32Вт).
- Производительность 60м³/час.
- Срок службы УФ лампы 9000 час.
- Световой поток 3675 Лм
- Степень защиты IP40.
- Корпус изготавливается из стали.
Схема монтажа в потолок
Встраивание в потолок «Грильято». Встраиваются все модели с индексом GR. При монтаже обязательно закрепить на стандартные подвесы потолока.
Технические характеристики рециркуляторов «Дезинфектор»
- Потребляемая мощность — 53Вт
- Световой поток светильника, Лм — 3675Лм
- Мощность бактерицидных ламп, Вт — 2×15Вт
- Ультрафиолетовые безозоновые лампы ДБ18 Т8 G13 2 шт.
- Производительность бактерицидного блока, м³/ч — 60м³/ч
- Вирусная эффективность до, % - 99,9%
- Габаритные размеры, мм — 595×595×116
- Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP40
- Срок службы светодиодов, не менее, ч — 100000 часов
- Срок службы УФ ламп, час — 9000 часов (750 дней).
- Частота питающей сети, Гц — 50Гц
- Коэффициент мощности PF — 0,98
- Световая эффективность светодиодов, лм/вт — 114лм/вт
- Цветовая температура, К — 4000К
- Индекс цветопередачи Ra — 80
- Вид климатического исполнения — УХЛ 4
- Материал корпуса — Листовая сталь
Видео
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О компании
ОАО «Ардатовский светотехнический завод» — одно из крупнейших светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности которого является производство и сбыт осветительных приборов общего и специального назначения. Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, он осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска готовой продукции. На предприятии используются современные технологии и дизайн, соответствующий мировым стандартам.
На настоящий момент ОАО «АСТЗ» выпускает более 3000 модификаций светильников. Имея большой научно-технический потенциал, предприятие постоянно совершенствует свой ассортимент. Большое внимание уделяется качеству. Завод располагает собственной испытательной светотехнической лабораторией, аккредитованной при Госстандарте. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам России и МЭК.
ОАО «АСТЗ» специализируется на выпуске продукции следующего назначения:
- Светодиодные (LED) светильники различного назначения общественные, промышленные, уличные, аварийные. Светодиодные светильники составляют большую половину ассортимента;
- Светодиодные светильники для производственных помещений, люминесцентными лампами, газоразрядными лампами высокого давления, лампами накаливания для производственных помещений различных отраслей промышленности (промышленные светильники) для эксплуатации в помещениях со специальными условиями окружающей среды;
- Светодиодные светильники для административно-общественных помещений (офисные светильники), люминесцентными лампами;
- Светодиодные светильники для наружного освещения (уличные светильники), ГРЛ;
- Облучатели бактерицидные и эритемные для сельскохозяйственных, общественных и административных помещений;
- Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп.
По отдельным видам изделий предприятие является основным изготовителем в России. Продукция под торговыми марками ОАО «АСТЗ» реализуется через торговые дома: ООО «Мордовский свет» (г.Москва), ООО «Саранская светотехническая компания» (г. Саранск).
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