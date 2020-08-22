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Электроника и электротехника

«Ардатовский светотехнический завод» выпускает светильники-рециркуляторы с УФ-лампами

 © Фото из открытых источников

Компания «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ») выпускает рециркуляторы воздуха «Дезинфектор» с ультрафиолетовыми лампами для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора воздуха с УФ-лампами в одном аппарате. Аппараты предназначены для общего освещения различных помещений в общественных, производственых, административных, офисных и иных зданиях, также обеспечивая обеззараживание воздуха за счет применения ультрафиолета.

«Дезинфектор» собственная марка компании «Ардатовский светотехнический завод» (ОАО «АСТЗ») производящей осветительное оборудование для помещений и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Области применения рециркулятора:

  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Административные и офисные пространства
  • Торговые центры и магазины
  • Помещения сферы общественного питания
  • Салоны красоты и парихмахерские
  • Квартиры и загородные дома
  • Медицинские и спортивные учреждения
  • Предприятия промышленности
  • Помещения банковских и финансовых учреждений
  • Агропромышленные предприятия
  • Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
  2. Легко монтируются и обслуживаются,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простая замена ультрафиолетовых ламп,
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Рециркулятор «Дезинфектор»

«Дезинфектор» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

  • Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.
  • Мощность 85 Вт (бактерицидный блок 53Вт и светильник 32Вт).
  • Производительность 60м³/час.
  • Срок службы УФ лампы 9000 час.
  • Световой поток 3675 Лм
  • Степень защиты IP40.
  • Корпус изготавливается из стали.

Схема монтажа в потолок

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Встраивание в потолок «Грильято». Встраиваются все модели с индексом GR. При монтаже обязательно закрепить на стандартные подвесы потолока.

 © clck.ru

Технические характеристики рециркуляторов «Дезинфектор»

  1. Потребляемая мощность — 53Вт
  2. Световой поток светильника, Лм — 3675Лм
  3. Мощность бактерицидных ламп, Вт — 2×15Вт
  4. Ультрафиолетовые безозоновые лампы ДБ18 Т8 G13 2 шт.
  5. Производительность бактерицидного блока, м³/ч — 60м³/ч
  6. Вирусная эффективность до, % - 99,9%
  7. Габаритные размеры, мм — 595×595×116
  8. Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP40
  9. Срок службы светодиодов, не менее, ч — 100000 часов
  10. Срок службы УФ ламп, час — 9000 часов (750 дней).
  11. Частота питающей сети, Гц — 50Гц
  12. Коэффициент мощности PF — 0,98
  13. Световая эффективность светодиодов, лм/вт — 114лм/вт
  14. Цветовая температура, К — 4000К
  15. Индекс цветопередачи Ra — 80
  16. Вид климатического исполнения — УХЛ 4
  17. Материал корпуса — Листовая сталь

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NsBmcrK6wyg

О компании

 © astz.ru

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» — одно из крупнейших светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности которого является производство и сбыт осветительных приборов общего и специального назначения. Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, он осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска готовой продукции. На предприятии используются современные технологии и дизайн, соответствующий мировым стандартам.

На настоящий момент ОАО «АСТЗ» выпускает более 3000 модификаций светильников. Имея большой научно-технический потенциал, предприятие постоянно совершенствует свой ассортимент. Большое внимание уделяется качеству. Завод располагает собственной испытательной светотехнической лабораторией, аккредитованной при Госстандарте. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам России и МЭК.

ОАО «АСТЗ» специализируется на выпуске продукции следующего назначения:

  • Светодиодные (LED) светильники различного назначения общественные, промышленные, уличные, аварийные. Светодиодные светильники составляют большую половину ассортимента;
  • Светодиодные светильники для производственных помещений, люминесцентными лампами, газоразрядными лампами высокого давления, лампами накаливания для производственных помещений различных отраслей промышленности (промышленные светильники) для эксплуатации в помещениях со специальными условиями окружающей среды;
  • Светодиодные светильники для административно-общественных помещений (офисные светильники), люминесцентными лампами;
  • Светодиодные светильники для наружного освещения (уличные светильники), ГРЛ;
  • Облучатели бактерицидные и эритемные для сельскохозяйственных, общественных и административных помещений;
  • Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп.

По отдельным видам изделий предприятие является основным изготовителем в России. Продукция под торговыми марками ОАО «АСТЗ» реализуется через торговые дома: ООО «Мордовский свет» (г.Москва), ООО «Саранская светотехническая компания» (г. Саранск).

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.astz.ru,
  2. www.instagram.com/astz.ru/,
  3. vk.com/astz_ru,
  4. www.facebook.com/astz.ru,
  5. twitter.com/astz_ru,
  6. www.vnisi.ru О использовании ультрафиолетового излучения для борьбы с распространением COVID-19

Мордовия, Ардатовский светотехнический завод, рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес, UV bactericidal air recirculators
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