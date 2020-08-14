Ростех начал производство терминала, определяющего личность и температуру человека в маске

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Терминал на расстоянии 40 см способен определить личность человека в защитной маске. Устройство может быть установлено на входе в метро, аэропорты, торговые центры, поликлиники, школы, детские сады, отмечает госкорпорация.

«Терминал Т1Т оснащен двумя основными функциями: прибор автоматически идентифицирует человека по изображению лица и дистанционно менее чем за секунду, определяет температуру тела», — говорится в сообщении. В случаях, когда терминал подключен к системе контроля и управления доступом, при повышенной температуре происходит автоматическая блокировка дверей или, например, турникетов в метро, отмечает Ростех.

«Сейчас ведется изготовление первой промышленной серии нового устройства, поставки Т1Т могут начаться уже в этом году», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработку системы ведет Новосибирский приборостроительный завод. К 2025 году предприятие намерено довести долю гражданской продукции до 78%.