Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в Красноярске первое в России промышленное производство полированных пластин из германия. Они применяются в качестве основы солнечных элементов для космической отрасли и возобновляемой энергетики. Общие инвестиции превысили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Ранее красноярское предприятие «ГЕРМАНИЙ» (входит в холдинг «Швабе») изготавливало полированные пластины на опытно-промышленном участке. По оценкам компании, среднегодовые потребности российского рынка составляют примерно 50 тыс. пластин, и до недавнего времени около 90% занимали поставки из иностранных государств. Предприятие сможет в значительной мере заместить импорт.

«Полированные пластины из германия, на основе которых делаются фотоэлектрические преобразователи для солнечных батарей, крайне востребованы у производителей космической техники. Солнечные элементы на германиевых подложках активно применяются в бортовых источниках питания, поскольку могут обеспечить срок их существования в 15 и более лет. В контуре Госкорпорации Ростех промышленное производство таких пластин освоило наше красноярское предприятие „ГЕРМАНИЙ“. Мы готовы удовлетворить большую часть спроса на российском рынке», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Полированные пластины из германия используют для фотоэлектрических преобразователей, которые применяют в космической отрасли в качестве альтернативы кремниевым. Германиевые солнечные элементы имеют более высокий КПД относительно кремниевых — порядка 30%, обладают повышенными радиационной стойкостью и механической прочностью.

«Фонд развития промышленности помог нам организовать новый производственный участок и запустить уникальное для России производство высокотехнологичной и востребованной продукции из германия с характеристиками на уровне мировых лидеров. Промышленный технологический процесс разработан на нашем предприятии», — рассказала генеральный директор предприятия «ГЕРМАНИЙ» Татьяна Павлюк.

Германий — один из стратегически важных редких химических элементов. Он применяется в наукоемких технологиях, связанных с космическими исследованиями, солнечной энергетикой, инфракрасной техникой и тепловидением, электроникой и медициной, с производством волоконно-оптических линий связи. Кроме того, его используют при создании чипов на основе кремний-германиевых сплавов, детекторов для радиационного контроля, поиска темной материи и двойного бета-распада.

В июле 2025 года благодаря ФРП предприятие «ГЕРМАНИЙ» запустило первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволяет создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных, построения инфраструктуры сетей 5G и создания пассивных оптических сетей.

