Холдинг «Швабе» был основан более 15 лет назад и быстро стал одним из ключевых в структуре Госкорпорации Ростех. В его состав вошли десятки производственных и научных площадок в десяти российских городах. Они составляют ядро оптической промышленности страны и обеспечивают полный цикл создания оптико-электронной аппаратуры, крупногабаритной оптики, объективов, тепловизоров, микроскопов и множества других изделий, важных для технологического суверенитета.

Ассортимент холдинга впечатляет — более 6500 наименований продукции: от базовых оптических материалов до сложных медицинских систем. В 2025 году интеллектуальный портфель «Швабе» насчитывал более 2,5 тысяч объектов. Оборудование, созданное на предприятиях холдинга, можно встретить в каждом регионе страны. Это и сотни тысяч единиц светотехники, включая современные «умные» светофоры, и десятки тысяч единиц медтехники. Причем она работает не только в российских клиниках, но и за рубежом.

Одним из ключевых производителей оборудования для здравоохранения в составе «Швабе» Ростеха является Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ). Имя завод носит неслучайно: Эдуард Спиридонович Яламов руководил предприятием почти 20 лет, с 1988 по 2005 год. И именно при нем в Екатеринбурге был освоен выпуск инкубаторов для новорожденных, которые впоследствии стали одной из визитных карточек предприятия.

Сегодня УОМЗ — это полноценный центр компетенций по разработке и производству медицинской и другой гражданской продукции. Он обеспечивает больницы и клиники современным оборудованием, выпускает светотехнику и геодезические приборы. Причем организация берет на себя полное сопровождение своей продукции, гарантируя ее неизменное качество на всех этапах эксплуатации.

Корреспонденты «Сделано у нас» побывали на производстве УОМЗ и ознакомились с основными процессами, чтобы рассказать, как сегодня работают уральские инженеры и какую технику создают для медицины и городской инфраструктуры.

Спасая жизни: от инкубаторов для малышей до «умных» дефибрилляторов

Медицинская техника — визитная карточка УОМЗ и главное направление в линейке гражданской продукции. Уральский завод холдинга «Швабе» остается единственным в России комплексным производителем неонатального оборудования. Здесь создают системы, позволяющие оснащать «под ключ» отделения интенсивной терапии новорожденных — от небольших районных роддомов до перинатальных центров мирового уровня.

Главные герои этого направления — инкубаторы (или кювезы). Эти аппараты буквально создают среду, максимально приближенную к внутриутробной, для детей, появившихся на свет раньше срока. Они контролируют температуру, влажность и циркуляцию воздуха, чтобы поддержать теплообмен крошечного организма.

Особое место занимают транспортные инкубаторы. Они компактнее стационарных, но по функциональности почти не уступают им. Такие кювезы незаменимы для спасения малышей в труднодоступных местах — в горах или тайге, куда может добраться только санитарная авиация. Пока вертолет доставляет ребенка в больницу, аппарат следит за его жизненными показателями и поддерживает стабильные условия внутри модуля.

Бороться с желтушкой (гипербилирубинемией), которая встречается у 60% новорожденных, помогают лампы для фототерапии. Под воздействием синего света токсичный билирубин трансформируется в безопасную форму и естественным путем выводится из организма. Современные модели, такие как облучатели ОФН-02 и ОФН-03, используют светодиоды, которые делают сеанс лечения быстрее. А для домашнего применения создана система «БилиФлекс»: безопасное фиброоптическое полотно, которое можно использовать, не опасаясь за зрение младенца.

Венцом инженерной мысли в этом направлении стала открытая реанимационная система ОРС-BONO — первая российская разработка, объединившая в себе обогреватель, модуль фототерапии и респираторный блок. Ее круглое вращающееся ложе позволяет медикам получить доступ к ребенку с любой стороны, не тревожа его лишний раз, что критически важно для хрупких недоношенных детей.

За плечами уральских инженеров — более 30 лет опыта, и каждое новое изделие создается в диалоге с врачами. Пожелания практикующих клиницистов ложатся в основу технических заданий, поэтому оборудование получается не просто высокотехнологичным, но и по-настоящему удобным в работе.

Эпоха пандемии: вызов, который приняли

Пик востребованности респираторного оборудования пришелся на 2020 год. Тогда завод, наряду с другими предприятиями Ростеха, не только нарастил объемы производства, но и оперативно разработал новые изделия. Только за один год в больницы страны было поставлено свыше 40 000 единиц изделий для респираторной терапии.

В тот период линейка пополнилась пульсоксиметрами Sensorex для измерения сатурации — ключевого показателя при COVID-19. Появился и узел подготовки кислорода — относительно простое, но жизненно необходимое устройство для увлажнения дыхательных смесей при ИВЛ. Он может работать как в составе сложных аппаратов, так и автономно, помогая пациентам на всех этапах болезни и восстановления.

Для самых маленьких пациентов был создан аппарат поддержки дыхания Reanimon. Он умеет работать в восьми режимах, включая щадящую вентиляцию через T-коннектор, что защищает легкие младенцев от хронических заболеваний. В устройство встроили пульсоксиметр, метроном для сердечно-легочной реанимации и таймер для оценки состояния по шкале Апгар.

Анализируя запросы врачей и пациентов в тот сложный период, конструкторы завода создали уникальный аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д. Это отечественная разработка, не имеющая аналогов в России. Весит устройство всего пять килограммов и оснащено аккумулятором для нескольких часов автономной работы. Его главное преимущество — мобильность. Аппарат подходит и для взрослых, и для детей (включая новорожденных), его можно использовать в стационаре, в машине скорой помощи и даже дома. Для паллиативных пациентов это шанс на жизнь вне больничных стен, а для больниц — возможность высвободить места для тех, кто нуждается в круглосуточном наблюдении.

Дефибриллятор, который говорит

Еще одна важная новинка последнего времени — автоматический наружный дефибриллятор АНД А25. Он устроен так, что им может воспользоваться даже человек без медицинского образования, прошедший курс сердечно-легочной реанимации. Главное отличие прибора — защита от ошибки. Аппарат сам анализирует ритм и не подаст разряд, если в этом нет необходимости, даже если кто-то случайно нажмет кнопку.

Весь процесс реанимации сопровождается голосовыми командами (их более 80) и визуальными подсказками: «Подсоедините электроды», «Начните сердечно-легочную реанимацию». Встроенный датчик контролирует глубину и частоту компрессий, подсказывая спасателю, как делать массаж сердца правильно.

В вопросах спасения при остановке сердца счет идет на секунды. Появление таких компактных приборов в аэропортах, школах, торговых центрах или на стадионах означает, что помощь будет оказана до приезда скорой, а значит, шансы на выживание существенно возрастают. Тренировочную версию АНД 25 уже передали Уральскому государственному медицинскому университету для обучения студентов.

Свет, точность и высокие технологии

Сегодня УОМЗ — это не только медицина. Завод остается одним из ведущих предприятий в составе Госкорпорации Ростех, которые производят оптико-электронные системы, активно развивают светотехническое и геодезическое направления. Собственное конструкторское бюро и современное производство позволяют вести полный цикл создания продукта: от чертежа до сервисного обслуживания.

Энергосберегающие светодиодные светильники и светофоры, выпускаемые предприятием, помогают сделать городскую среду комфортнее и безопаснее, одновременно снижая затраты на электроэнергию.

Геодезические приборы — теодолиты, нивелиры и тахеометры — традиционное направление, в котором УОМЗ занимает позиции ведущего отечественного производителя. Их используют строители, нефтяники, транспортники, археологи и сельхозпроизводители по всей стране.

Вклад предприятия в развитие промышленности отмечен на государственном уровне: благодарность президента РФ, премия правительства в области качества и другие награды. Сегодня уральское предприятие холдинга «Швабе» участвует в девяти национальных проектах, доказывая, что высокие технологии — это не абстрактное понятие, а реальные инструменты, которые делают жизнь людей лучше, безопаснее и комфортнее.

Люди и традиции: секрет стабильности

За сухими цифрами производственных успехов всегда стоят люди. На УОМЗ гордятся тем, что здесь сложилось 25 трудовых династий, объединяющих около ста сотрудников. Опыт, мастерство и преданность делу здесь передаются от родителей к детям, а некоторые работники представляют уже третье поколение заводчан.

Социальная политика предприятия, как и в целом холдинга «Швабе», направлена на поддержку семей. В настоящее время на заводе работают сотни специалистов с семейными обязанностями, в том числе более 60 многодетных сотрудников. Работники предприятия, у которых есть дети, получают компенсации по ипотеке и затрат на детские сады, а также путевки в детские оздоровительные лагеря.

Создавая комфортные условия для работников, завод инвестирует в стабильность и преемственность, которые в итоге воплощаются в высокое качество продукции.

Фото и текст: Бионышева Елена и Радченко Андрей