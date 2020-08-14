Новый упаковочно-распределительный центр открыли в Подмосковье

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Новый упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежей овощной продукции введен в эксплуатацию в Луховицком городском округе. Центр оснащен уникальной автоматизированной зоной хранения. Инвестором проекта выступил Тепличный комбинат «Луховицкие овощи», входящий в группу компаний «РОСТ.

Центр построен в рамках реализации второй очереди инвестпроекта по созданию тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте.

В ходе реализации второй очереди проекта тепличного комплекса было инвестировано более 3 млрд рублей. За весь период деятельности инвестиции холдинга на территории Московской области составили более 10 млрд рублей. На новых предприятиях создано более 500 рабочих мест для жителей Подмосковья.