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Детские сады и школы

В Екатеринбурге открыты новый корпус школы и детский сад на 350 мест

 © uk-akadem.ru

14 августа открыт новый корпус средней общеобразовательной школы № 181 в Академическом микрорайоне. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит существенно разгрузить главное здание школы, в которой обучается 1847 детей.

В этот же день был открыт новый детский сад № 151 в микрорайоне Широкая речка Верх-Исетского района. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 350 детей, сформировано две группы на 50 мест для самых маленьких воспитанников в возрасте от 2-х до 3-х лет.

Год назад школа № 181 стала самой проблемной с точки зрения вместимости, учеников набрали в два с лишним раза больше, чем планировалось. В результате вопрос с пристройкой резко ускорили. Ее сделали за год. 12 тысяч квадратных метров, новый корпус соединен со старым переходом.

Заходим в здание с цветным фасадом, в холле есть своя раздевалка для каждого класса.

Столовая на 300 мест. На стене — декоративное покрытие в виде сыра с дырками. Предполагается, что детей будут кормить в два захода. Идем по школьным коридорам.

 © static.ngs.ru

Коридор новой школы

 © static.ngs.ru

У каждого класса — стеклянные двери, можно следить за учебным процессом. Вся мебель в классах — местного производства, парты регулируются по высоте, есть интерактивные доски. Через компьютер возможна передача данных на доску.

 © static.ngs.ru

Актовый зал на 250 мест. Есть система управления освещением и звуком, проектор, специальное оборудование для шумоподавления. Занавес для театральных постановок.

 © static.ngs.ru

В спортзале на полу специальное покрытие, пружинящее, чтобы не травмировать колени, табло с возможностью вывода счета игры.

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

Библиотека совмещена с мультимедийным классом, стеллажи, компьютеры, экран с мультимедийным устройством, купольное освещение. Кнопочку нажал — окно для проветривания открылось.

 © static.ngs.ru

Вместо старого футбольного поля на территории школы появилась спортплощадка с искусственной травой, резиновое покрытие, рулонные газоны, беговая дорожка.

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

Заведующий детсада № 151 Наталья Калинина провела экскурсию для гостей, рассказав о том, какие новые технологии и инновации внедрены при строительстве. Например, все группы раннего возраста оборудованы теплыми полами.

 © www.e1.ru

Впервые здание оснащено бойлерными установками, которые без перебоев подают горячую воду и поддерживают нужную температуру. Руководитель дошкольного учреждения показала пищеблок полного цикла, оснащенный современным оборудованием, а также спортивный зал с тренажерами, большую благоустроенную территорию, покрытую газоном, игровые зоны с развивающими комплексами.

 © www.e1.ru

 © sun9-61.userapi.com
Источник: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69391711.html

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Свердловская область, новая школа, новый детсад
  • artal artal
    14.08.2014:06:10

    А вот и фишка современной школы — система для хранения ключей. Работает так: учитель прикладывает карточку, открывается дверца, появляется возможность доступа к ключу, привязанному к карточке, и система зафиксирует, кто в какое время взял ключ и открыл класс.

     © static.ngs.ru

    #1205930
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.08.2014:23:17

    Странно — летом открывают школы. Причём в Екатеринбурге это уже третья.

    #1205932
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