Компания «Гриндиод» выпускает рециркуляторы воздуха Ультрафор с ультрафиолетовыми лампами

Применение рециркулятора Ультрафор в детском саду © clck.ru

Компания «Гриндиод» (г.Новосибирск) выпускает бактерицидные рециркуляторы воздуха «Ультрафор» с ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания помещений. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью рециркуляторов является автоматическое управление режимами работы, дизайн и применение информационной индикации. Рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.

«Ультрафор» торговая марка бактерицидных рециркуляторов воздуха компании «Гриндиод» производящей косметологическое и медицинское оборудование.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.

Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Области применения рециркулятора

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Предприятия промышленности

Помещения банковских и финансовых учреждений

Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор

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© clck.ru

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© clck.ru

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В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников.

Описание работы

Устройство состоит из корпуса, в котором установлены вентилятор и ультрафиолетовые лампы, а также блок автоматического управления.

© ultrafor.ru

Вентилятор засасывает воздух снизу внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Рециркуляторы «Ультрафор»

Вентиляторы формируют поток воздуха таким образом, что создает воздушные вихри, которые обеспечивают максимальную очистку. Скорость вращения лопастей 3000 оборотов в минуту. В аппаратах используются УФ лампы укороченной длины 43см и мощностью 30Вт. Для удобства использования аппарат имеет развитую систему автоматики и индикации — индикаторы сообщает о степени чистоты воздуха и когда пора менять лампу. Автоматика позволяет задать три режима скорости работы.

Рециркулятор соответствует: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические.

Технические характеристики

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность — до 100ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Высокая степень обеззараживания до 99,9%. Категории помещений — III-V. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 200×150×700 мм. Масса аппарата — до 6 кг. Поверхности изготовлены из композита и дерева, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Производительность — 45м³, 70м³ и 127м³/час. Режимы работы — медленный, средний и быстрый. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — до 100м². Уровень шума не более 50 дБ.

О компании

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Предприятие ООО «Гриндиод» начало свою деятельность по выпуску косметологического и медицинского оборудования в 2018 году. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

цех электротехники,

цех окраски изделий,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.