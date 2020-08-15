Компания «Гриндиод» выпускает рециркуляторы воздуха Ультрафор с ультрафиолетовыми лампами
Применение рециркулятора Ультрафор в детском саду © clck.ru
Компания «Гриндиод» (г.Новосибирск) выпускает бактерицидные рециркуляторы воздуха «Ультрафор» с ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания помещений. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью рециркуляторов является автоматическое управление режимами работы, дизайн и применение информационной индикации. Рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.
«Ультрафор» торговая марка бактерицидных рециркуляторов воздуха компании «Гриндиод» производящей косметологическое и медицинское оборудование.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, вирусов, простейших и спор.
Преимущества ультрафиолетовых обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа излучает в диапазоне УФ-С на длине волны 253,7нм. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Области применения рециркулятора
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Предприятия промышленности
- Помещения банковских и финансовых учреждений
Примеры помещений, где может использоваться рециркулятор
В письме Роспотребнадзора
Описание работы
Устройство состоит из корпуса, в котором установлены вентилятор и ультрафиолетовые лампы, а также блок автоматического управления.
Вентилятор засасывает воздух снизу внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Рециркуляторы «Ультрафор»
Вентиляторы формируют поток воздуха таким образом, что создает воздушные вихри, которые обеспечивают максимальную очистку. Скорость вращения лопастей 3000 оборотов в минуту. В аппаратах используются УФ лампы укороченной длины 43см и мощностью 30Вт. Для удобства использования аппарат имеет развитую систему автоматики и индикации — индикаторы сообщает о степени чистоты воздуха и когда пора менять лампу. Автоматика позволяет задать три режима скорости работы.
Рециркулятор соответствует: ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические.
Технические характеристики
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
- Потребляемая мощность — до 100ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Высокая степень обеззараживания до 99,9%.
- Категории помещений — III-V.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 200×150×700 мм.
- Масса аппарата — до 6 кг.
- Поверхности изготовлены из композита и дерева, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Производительность — 45м³, 70м³ и 127м³/час.
- Режимы работы — медленный, средний и быстрый.
- Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — до 100м².
- Уровень шума не более 50 дБ.
О компании
Предприятие ООО «Гриндиод» начало свою деятельность по выпуску косметологического и медицинского оборудования в 2018 году. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- цех электротехники,
- цех окраски изделий,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
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15.08.2019:13:50