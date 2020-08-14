В Татарстане в селе Высокая гора открылся новый бассейн

© tatarstan.ru

Новый плавательный бассейн «Инеш» открылся 12 августа в селе Высокая Гора.

Пропускная способность бассейна составляет 576 человек в сутки. В здании имеются отделения, как для взрослых посетителей, так и детей. Созданы все необходимые условия для занятия спортом инвалидами.

Спортивный объект построен на средства республиканского бюджета. Стоимость работ по возведению и оборудованию бассейна составила около 150 млн рублей.

Также в селе ведется строительство нового детсада «Байгыш». Объект рассчитан на 340 мест. На прилегающей территории оборудованы теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. В рамках допобразования планируется открыть различные кружки и секции. Строительство детсада планируется завершить до конца месяца.

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru