В Татарстане в селе Высокая гора открылся новый бассейн
Новый плавательный бассейн «Инеш» открылся 12 августа в селе Высокая Гора.
Пропускная способность бассейна составляет 576 человек в сутки. В здании имеются отделения, как для взрослых посетителей, так и детей. Созданы все необходимые условия для занятия спортом инвалидами.
Спортивный объект построен на средства республиканского бюджета. Стоимость работ по возведению и оборудованию бассейна составила около 150 млн рублей.
Также в селе ведется строительство нового детсада «Байгыш». Объект рассчитан на 340 мест. На прилегающей территории оборудованы теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. В рамках допобразования планируется открыть различные кружки и секции. Строительство детсада планируется завершить до конца месяца.
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