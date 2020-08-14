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Спортивные объекты

В Татарстане в селе Высокая гора открылся новый бассейн

 © tatarstan.ru

Новый плавательный бассейн «Инеш» открылся 12 августа в селе Высокая Гора.

Пропускная способность бассейна составляет 576 человек в сутки. В здании имеются отделения, как для взрослых посетителей, так и детей. Созданы все необходимые условия для занятия спортом инвалидами.

Спортивный объект построен на средства республиканского бюджета. Стоимость работ по возведению и оборудованию бассейна составила около 150 млн рублей.

Также в селе ведется строительство нового детсада «Байгыш». Объект рассчитан на 340 мест. На прилегающей территории оборудованы теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. В рамках допобразования планируется открыть различные кружки и секции. Строительство детсада планируется завершить до конца месяца.

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru

 © tatarstan.ru
Источник: https://president.tatarstan.ru/index.htm/news/1804138.htm

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сельская жизнь, спортивные объекты, Татарстан
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