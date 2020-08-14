ГК Обувь России запустила новую линию по изготовлению обуви из ЭВА и ПВХ

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Группа компаний «Обувь России» на производственной площадке, расположенной в Новосибирской области, запустила производственную линию, позволяющую выпускать летнюю, пляжную и садовую обувь по новой технологии — с нанесением рисунка на изделия из ЭВА (этиленвинилацетат) и ПВХ (поливинилхлорид). Это позволит предприятию обновить модельный ряд с учетом последних технологических и модных трендов, сделает ассортимент актуальным, более модным и интересным.

«Цех по производству обуви из ЭВА мы запустили в 2014 году. В течение этого времени мы осваивали и внедряли новые технологии работы с этим перспективным материалом. Сейчас в нашу линейку обуви из ЭВА входят летние модели — сабо, сланцы, вьетнамки, женские демисезонные и зимние сапоги-дутики, цельнолитые мужские сапоги и ботинки для охоты и рыбалки, — комментирует Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании.

— В этом году мы запустили новый, дополнительный производственный участок к существующим линиям по изготовлению обуви из ЭВА. Раньше мы отливали разноцветную обувь путём комбинирования цветных деталей (подошв, стелек и др.). Сейчас, благодаря установке и внедрению нового оборудования, мы выпускаем модели с нанесенным многоцветным орнаментом, которые разрабатываются нашими дизайнерами и сотрудниками цеха ЭВА».

По новой технологии компания выпускает летнюю женскую и мужскую обувь — сабо, сланцы, вьетнамки. Обувь отличает необычный дизайн и внешнее исполнение: на поверхность из ЭВА и ПВХ наносятся разнообразные варианты композиций. Для мужской обуви используются брутальные орнаменты в стиле милитари, для женской — яркие цветочные принты. При этом яркие элементы в обуви сочетаются с практичной основой. Цветовые решения дополнены необычными вставками, тем самым создается уникальный стиль и подчеркивается индивидуальность.

«Обувь России» основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске, фабрика в Бердске.