Новый туристический поезд «Сочи» начал курсировать по Черноморскому побережью

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15 августа, в первый рейс по Черноморскому побережью отправился новый туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе — Сочи — Гагра.

Поезд «Сочи» сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. Вагоны поезда полностью соответствуют всем современным требованиям. В каждом из них есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и usb-порты для подзарядки гаджетов.

В состав поезда также входят два вагона-ресторана, меню которых представлено широким ассортиментом блюд русской и абхазской кухни.

Во время поездки пассажиры могут приобрести у проводника различные сувениры: значки с советской символикой, популярные в то время игры и др. На борту пассажиры смогут воспользоваться мультимедийным порталом, на котором размещена интересная информация о курортных городах Черноморского побережья, а также свежие новости туристической сферы.

Из Туапсе поезд № 927/928 будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05:20 и прибывать в Гагру в 11:05. В обратном направлении из Гагры он будет отправляться по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00, прибывая в Туапсе в 00:35 следующих суток.

Также один раз в неделю поезд будет совершать поездку по укороченному маршруту — между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры, а по средам — из Сочи.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер и др.