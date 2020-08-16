Первый камень в предприятие по производству замороженных блюд заложили в Калужской области

© admoblkaluga.ru

4 августа в Козельском районе Калужской области заложили первый камень в основание нового завода. Это будет предприятие по производству макарон, а также готовых охлажденных и замороженных блюд.

Новое предприятие компании «Фуди», специализирующейся на производстве продуктов питания быстрого приготовления, займет участок площадью 5 гектаров в индустриальном парке «Сосенский». Это первый резидент на данной территории.

На первом этапе завод будет выпускать макаронные изделия с сырным соусом «Mac&Cheese». В рамках инвестиционного проекта планируется сотрудничество с калужскими поставщиками — производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами. Ориентировочный срок запуска производства — начало 2022 года. На первом этапе реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест, общий объем инвестиций составит порядка 620 млн рублей.