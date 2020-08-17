В Белгородской области открыт детский сад на 100 мест
Современный детский сад «Берёзка» решит задачу обеспечения доступности дошкольного образования для детей сёл Нагольное и Клименково. Открытия нового детского сада в Наголенском сельском поселении ждали давно, строительство стало возможным в рамках национального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
На строительство было выделено из федерального бюджета около 74 млн. рублей. Учреждение расчитано на 100 мест (4 группы), одна из групп (25 мест) для детей раннего возраста. В здании размещено 4 групповых блока, музыкально-спортивный зал, комната русской старины. Детский сад оснащен современным оборудованием, проведены работы по благоустройству прилегающей территории.
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