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Детские сады и школы

В Московской области открыт детский сад на 200 мест

 © inorehovo.ru

17 августа в г. Куровское ( Орехово-Зуевский городской округ ) детский сад на 200 мест.

Всего здесь будет открыто восемь групп. Штат детского учреждения укомплектован высокопрофессиональными педагогами, 90 процентов из которых имеют высшую квалификационную категорию и большой опыт работы.

 © inorehovo.ru

 © inorehovo.ru

 © inorehovo.ru

 © inorehovo.ru
Источник: http://inorehovo.ru/novosti/obrazov...-stroitelstvo-kotorogo-shlo-sem-let

Московская область, новый детсад
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