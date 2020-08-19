В Московской области открыт детский сад на 200 мест
17 августа в г. Куровское ( Орехово-Зуевский городской округ ) детский сад на 200 мест.
Всего здесь будет открыто восемь групп. Штат детского учреждения укомплектован высокопрофессиональными педагогами, 90 процентов из которых имеют высшую квалификационную категорию и большой опыт работы.
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