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Экспорт

Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12

 © tvzvezda.ru

Россия начала экспортировать новейшие автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Государства, в которые экспортируется оружие, пока не называются. Тарасов уточнил, что концерн уже выполнил свои обязательства по поставкам АК-12 в Минобороны РФ за этот год и приступил к выполнению заказов на 2021 год.

АК-12 — автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела — 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия — 650 выстрелов в минуту.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями — АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник»
Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20208201040-iavPQ.html

АК-12, Калашников
  • Нет аватара senima56
    20.08.2019:10:15

    Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал о текущих проектах предприятия и анонсировал показ новинок на международном форуме «Армия-2020″ :"По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении.» Вот интересно, что это за «конструктивные изменения»?

    #1206513
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