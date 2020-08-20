В Белгородской области открылся центр паллиативной помощи детям «Изумрудный город»

© www.go31.ru

20 августа, в селе Коротком Корочанского района открылся первый в Белгородской области центр паллиативной помощи (хоспис, в котором помогают детям с неизлечимыми заболеваниями) «Изумрудный город». Это первое подобное место в Белгородской области, и всего лишь пятое — по всей России.

В создании центра поучаствовало огромное количество людей — от строителей, волонтёров и небезразличных белгородцев до меценатов Сергея Рыжикова, митрополита Иоанна и бизнесмена Александра Орлова, пожертвовавшего больше 290 млн рублей.

Внутри пространство спроектировано таким образом, что похоже на жилые комнаты, а не на больничные палаты. В здании есть бассейн, кабинет массажа и психолога, комнаты для водных процедур. Центр паллиативной помощи рассчитан на пребывание 15 детей вместе с одним из родителей.

Есть три программы пребывания в Центре. Первая рассчитана на детей в терминальной стадии заболеваний. В таких случаях ребёнок может находиться в «Изумрудном городе» вместе с родителями и родственниками неограниченное время. Для этого в здании есть два гостиничных номера.

Вторая программа — для детей, которые впервые попали под опеку «Святого Белогорья против детского рака». Постояльцы могут вместе с одним родителем находиться в хосписе 10 дней. Врачи определяют схему дальнейшего лечения ребёнка или прорабатывают программу ухода.

Третья группа — программа социальной передышки. По ней ребёнок может быть в Центре один или с родителем в течение 21 дня. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xukKefB4cMU

https://www.go31.ru/news/2855479/v-belgorodskoj-oblasti-otkrylsa-izumrudnyj-gorod