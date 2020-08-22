В ЯНАО открыта новая школа на 800 мест

© sever-press.ru

21 августа, в Губкинском торжественно открыли школу № 5. Её воспитанники, которые на время строительства занимались в школе № 7, начнут учебный год в новом здании. Все 800 учащихся теперь смогут заниматься в первую смену.

В новом здании школы два спортзала — отдельно для младших и старших школьников. После уроков дети смогут посещать различные факультативы. В классах установлено современное оборудование, есть зимний сад, танцевальный зал, класс для монтажа фильмов.

«Во внутреннем дворе создана площадка с ограждением для баскетбола и волейбола, установлены тренажёры и спортивные брусья, — рассказала директор учебного заведения Лариса Хамидуллина. — Для младших школьников есть комфортная зона с лавочками. По всей площадке уложено травмобезопасное покрытие. Хорошее современное освещение».

Новые школы на 800 и 450 мест появятся ещё в шестом и семнадцатом микрорайонах Губкинского. Причем школу на 800 мест начнут возводить уже в этом году.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru