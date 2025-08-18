В Губкинском открылась новая школа

© yanao.ru

Новая четырёхэтажная школа на 800 мест возведена в шестом микрорайоне Губкинского на Ямале. Символический первый кирпич в основание будущей школы заложили в 2021 году. Образовательное учреждение, площадью более 18 тысяч квадратных метров построено на месте снесенной ранее деревянной одноэтажной школы № 3. Ввод учебного заведения позволит разгрузить другие школы города. Здание состоит из четырех блоков, соединенных между собой. Школа соответствует самым современным стандартам образования — в ней предусмотрены лаборатории для изучения естественных наук и IT, несколько актовых залов и специализированные мастерские. На территории, прилегающей к школе, есть спортивные площадки, среди которых футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также зоны для отдыха учеников.

Пять лет назад в городе открылась нова школа № 4 на 800 мест, в позапрошлом году начала работать школа «Высотка» на 200 мест, сегодня открылась школа в 6 микрорайоне и ещё одна строится в новом районе города.

Здание, построенное на месте деревянной одноэтажной школы № 3, состоит из двух блоков, соединенных переходами. Этажи объединены атриумами с зонами для отдыха. На первом этаже расположены актовый зал, столовая на 400 мест и мастерские, на втором — спортивные залы с отдельной тренажерной зоной. Пространства третьего этажа включают музей, современную библиотеку и зимний сад со смотровой галереей. На четвертом оборудованы научно-технические лаборатории и интернет-класс.

На пришкольной территории для ребят обустроены спортивные площадки, поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, «зеленые» зоны отдыха, а также спортивный городок с тренажерами. Для удобства учащихся и родителей рядом со школой расположены парковка и новая автобусная остановка — подвоз организован рейсовыми автобусами из всех районов города.

