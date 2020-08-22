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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Калужской области начато строительство многоотраслевого сельскохозяйственного комплекса

 © nikatv.ru

В Калужской области начато строительство многоотраслевого сельскохозяйственного комплекса в деревне Макарово.

В развитие производства собираются вложить больше 400 миллионов рублей.

Срок реализации проекта — три года, начало работ запланировано на третий квартал этого года. Новое предприятие создаст порядка 50 новых рабочих мест.

Как рассказал инвестор, генеральный директор компании «Экоферма Калужский молочник» Павел Одиноков, на 85 гектарах земли будут сеять корма, на 30 гектарах разобьют плантации ягодников, а также построят тепличный комплекс и молочную ферму не меньше чем на 150 голов дойного стада.

20 августа в местной администрации подписали инвестиционное соглашение о строительстве многоотраслевого сельскохозяйственного комплекса в деревне Макарово.

 © nikatv.ru
Источник: https://nikatv.ru/news/obshestvo/v-...atsya-ferma-teplicy-i-plodovye-sady

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Калужская область, Экоферма Калужский молочник
  • Нет аватара rodik
    22.08.2020:53:47

    а также построят тепличный комплекс не меньше чем на 150 голов дойного стада.

    ???

    #1206665
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