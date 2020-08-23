В России создан новый подводный буксировщик «Спрут» для водолазов и боевых пловцов

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Впервые в современной истории России на международном форуме «Армия-2020» представлен перспективный, не имеющий мировых аналогов, первый образец индивидуальных подводных средств движения (ПСД) — буксировщик водолазов, разработанный отечественными специалистами.

Индивидуальные подводные буксировщики применяются не только в боевых и диверсионных операциях, но и в промышленности, научных исследованиях и даже в дайвинге.

До недавнего времени этой тематике в России практически не уделялось должного внимания. После распада Советского Союза изыскания в этом направлении остановились вовсе — долгие годы ни один новый образец не был принят на снабжение Военно-морского флота (ВМФ). При этом советские ПСД значительно превосходили зарубежные образцы по ряду эксплуатационных характеристик. Однако из-за отсутствия современных отечественных разработок в стране были вынуждены закупать немецкие изделия.

Специалисты гатчинского завода «Буревестник» под Санкт-Петербургом разработали ряд таких аппаратов с повышенными тактико-техническими характеристиками (ТТХ), скоростью и дальностью плавания, предназначенных для выполнения задач по доставке водолазов и грузов на значительные расстояния. Так, они восстановили утерянные компетенции и сделали настоящий прорыв на отечественном рынке подводной техники.

Среди новинок — ПСД «Спрут», выполненный на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей. По отдельным характеристикам он превосходит существующие мировые аналоги и уже успешно прошел все заводские испытания, а его ТТХ даже превзошли требования, предъявляемые к нему российским флотом.