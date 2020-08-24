ЗРК Антей-4000 на форуме Армия-2020

Антей-4000 на форуме Армия-2020. Фото: Саид Аминов © anna-news.info

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» представил широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» новейшую зенитную ракетную систему «Антей-4000».

Зенитная ракетная система «Антей-4000» является экспортным вариантом системы С-300В4, состоящей на вооружении сил противовоздушной обороны Российской Федерации.

«На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» на выставочной площадке перед павильоном «В» Концерн ВКО «Алмаз — Антей» представит новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) «Антей-4000». Благодаря модернизации наземных средств и бортовой аппаратуры ракет она значительно превосходит свою предшественницу — ЗРС «Антей-2500″ - по дальности, высоте и скорости поражения аэродинамических целей», — говорится в пресс-релизе Концерна.

На площадке перед павильоном «В» Концерном размещены: пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е зенитной ракетной системы «Антей-4000», а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ в транспортно-пусковых контейнерах из состава этой ЗРС.

Как отмечает пресс-служба Концерна «Алмаз-Антей», в зенитной ракетной системе «Антей-4000» дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЭ составляет 150 км, а ракетами 9М82МДЭ — 380 км. Высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км.

В новой системе существенно расширились возможности поражения баллистических целей. Максимальная скорость поражаемых головных частей баллистических целей возросла с 4500 до 4800 м/с. Дальность поражения оперативно-тактических ракет увеличилась с 30 до 45 км, а высота — с 25 до 27 км. Все перечисленные технические характеристики новейшей ЗРС «Антей-4000» являются уникальными для сверхдальних систем ПВО и обеспечивают ей лидерство среди ближайших конкурентов.