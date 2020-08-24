В чеченском Курчалое открылся новый лечебно-диагностический корпус районной больницы

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Открыт лечебный корпус Курчалоевской центральной районной больницы. Здание корпуса начали строить в 2019 г. по программе модернизации первичного звена здравоохранения Чеченской Республики за счет средств федерального бюджета.

Трехэтажный лечебно-диагностический корпус рассчитан на 131 койку, включая детское и хирургическое отделения, круглосуточный терапевтический стационар и отделение реанимации, оснащен современным медицинским оборудованием.

С 2018 по 2020 гг. в Курчалоевском районе проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы здравоохранения района.

В зданиях Курчалоевской ЦРБ, врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах проведены капитально-восстановительные ремонты.

Корпус инфекционного отделения адаптирован и дооснащен для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. 60 коек оборудованы кислородной разводкой и обеспечены 100-процентной подачей кислорода.

Кроме того, подготовлены и реанимационные койки для лечения COVID-пациентов.

Поясняется, что данная мера направлена на случай ухудшения эпидемиологической ситуации и второй волны COVID-19