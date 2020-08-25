Холдинг «Росэлектроника» показал комплекс для выхода в интернет из любой точки России

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) впервые представил на «Армии-2020» мобильный комплекс спутниковой связи для выхода в интернет из любой точки России.

Разработка концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») обеспечивает стабильный выход в интернет, телефонные переговоры в открытом и закрытом режиме, защищенную видео-конференц-связь из любой точки России в местах отсутствия проводной, радиорелейной и сотовой связи.

«Представленный на форуме „Армия“ комплекс спутниковой связи продемонстрировал высокую скорость передачи данных и стабильную работу спутникового канала во время демонстрационных показов и испытаний. Сейчас идет подготовка к серийному производству комплексов, старт которого запланирован на 2021 год», — приводит пресс-служба слова генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Как уточнили в пресс-службе, комплекс имеет модульную структуру, включающую в том числе станцию спутниковой связи Ка-диапазона и ноутбук. Оборудование может располагаться и настраиваться в помещении через окно без потери качества приема-передачи информации. Скорость отправки составляет до 10 Мбит/с, прием осуществляется со скоростью до 45 Мбит/с. В состав комплекса также входит оборудование закрытой связи, в том числе средства защиты и обработки информации.