В селе Нижний Суык-Су Татарстана открыт спорткомплекс «АЛГА»
В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района состоялось открытие универсального спортивного комплекса «АЛГА». На строительство объекта площадью 1,4 тыс. кв. метров из республиканского бюджета было выделено более 110 млн рублей.
Новый спортивный зал объединит несколько видов спорта в одном месте. Здесь расположены спортивный зал для игровых видов спорта, борцовский и тренажёрный зал. В которых будут заниматься как воспитанники спортивной школы, так и сборные команды выступающие за честь района.
https://www.tatar-inform.ru/news/society/25-08-2020/v-tukaevskom-rayone-rt-otkryli-bolshoy-sportkompleks-5765893
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