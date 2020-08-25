Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В селе Нижний Суык-Су Татарстана открыт спорткомплекс «АЛГА»

 © tukay.tatarstan.ru

В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района состоялось открытие универсального спортивного комплекса «АЛГА». На строительство объекта площадью 1,4 тыс. кв. метров из республиканского бюджета было выделено более 110 млн рублей.

Новый спортивный зал объединит несколько видов спорта в одном месте. Здесь расположены спортивный зал для игровых видов спорта, борцовский и тренажёрный зал. В которых будут заниматься как воспитанники спортивной школы, так и сборные команды выступающие за честь района.

 © tatarstan.ru

https://www.tatar-inform.ru/news/society/25-08-2020/v-tukaevskom-rayone-rt-otkryli-bolshoy-sportkompleks-5765893
Источник: https://tukay.tatarstan.ru/index.htm/news/1811399.htm

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Татарстан, спортивные объекты, сельская жизнь
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,