В Ленобласти открыта новая кондитерская фабрика

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Кондитерская фабрика «Ф.Скрупской» разместилась в трех корпусах в индустриальном парке «Пикалево», и выпускает кукурузное драже в шоколаде.

Планируемая мощность производства — 900 тонн готовой продукции в год. В основе производства лежит современная инновационная технология переработки круп — метод экструзии (высокоэффективный процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую обработку сырья). Для успешного запуска данной технологии закуплено и поставлено новое иностранное и российское оборудование.

Компания инвестировала в реализацию проекта более 115 млн рублей, еще до фактического запуска производства создано 27 рабочих мест, при этом средняя заработная плата сотрудников превышает региональные показатели и составляет 53,5 тысячи рублей.

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В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части — в первые пять лет он составит 5%, следующие пять лет — 10%. На период 10 лет отменен земельный налог, на этот же период для инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.