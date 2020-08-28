На АЭС «Аккую» (Турция) доставлено устройство локализации расплава для энергоблока № 2

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26 августа, Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция — На строительную площадку АЭС «Аккую» доставлен важнейший элемент пассивной системы безопасности для второго энергоблока — устройство локализации расплава (УЛР, «ловушка расплава»).

УЛР изготовлено на российском предприятии АО «Тяжмаш» (г. Сызрань), специализирующемся на производстве данного вида оборудования.

Высота корпуса «ловушки» составляет 5,8 метра, диаметр — 6,1 метра. «Ловушка» представляет собой ёмкость в виде стального конуса весом 169 тонн, которая в случае чрезвычайной ситуации надёжно удержит расплав активной зоны и не позволит радиоактивным веществам выйти за пределы гермообъёма реакторного цеха. Таким образом, АЭС «Аккую» защищена даже от самых тяжёлых аварий. Устройством локализации расплава оснащаются современные атомные электростанции с реакторами поколения 3+. УЛР обладает максимальными характеристиками безопасности: повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью.

© rosatom.ru

Монтаж оборудования на втором энергоблоке АЭС «Аккую» намечен на ноябрь 2020 года. По окончании монтажа вес «ловушки расплава» вместе с внутренним оснащением составит 668 тонн.

Генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева отметила, что строительные работы на стройплощадке идут полным ходом. А. Зотеева рассказала о предстоящих крупных этапах строительства: «Самые активные работы у нас на энергоблоке № 1: в этом году планируем завершить строительство наружных стен до отметки +26,0 метра. Это будет оперативная отметка центрального зала. Тогда в следующем году мы сможем смонтировать корпус реактора и в августе приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода — это уже работы на сердце атомной станции. Для первого блока на российском предприятии Росатома „Атоммаш“ изготовили 4 парогенератора. После того, как их поставят на площадку, мы ожидаем прибытия корпуса реактора. На энергоблоке № 2 этой осенью мы поставим прибывшую „ловушку расплава“. Одновременно с этими работами, возводятся и другие вспомогательные объекты: это наши строительно-монтажные базы, хранилища топлива, тоннели. На данный момент разработана вся площадка, нераскрытых фронтов на объектах у нас не осталось».